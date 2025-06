La particular respuesta de Jorge Almirón sobre su relación con Aníbal Mosa

Colo Colo volvió a las alegrías tras el 4-0 sobre Cobresal en el Estadio Monumental, un resultado que le da una mayor tranquilidad al plantel y a su técnico Jorge Almirón, que durante varias semanas se mantuvo en silencio después del revuelo que generó la intención de Aníbal Mosa de sacarlo del cargo y la posterior voltereta.

El técnico comenzó valorando la victoria sobre los nortinos. “Estoy muy contento por los jugadores. Hicieron un buen partido todos y nos dejó muy conformes. Este triunfo es para la gente, que hizo un esfuerzo enorme para llegar al estadio”, señaló.

Y añadió: “Creo que los jugadores se brindaron y hicieron un buen partido. Así que, bueno, la levantada es esa. Cada entrenamiento y cada partido hay que ir mejorando”.

El DT después se refirió a la opción de que Lucas Cepeda emigre a Europa. “Desde que llegó, su crecimiento fue muy rápido, muy grande. Vino como un incógnito porque vino de un equipo de Segunda División y acá cuando llegó era como un examen, una prueba y no había mucha fe, pero él a base de buen juego, de ser un muchacho serio e ir progresando. En el primer semestre jugó 189 minutos, en total entraba el cambio, dos partidos en seis meses. El segundo torneo del segundo semestre ya jugó casi 18 partidos y ahora va todo este 2025. Así que bueno, sigue un proceso normal, se fue mejorando, él cada oportunidad aprovechó”, respondió.

“Entonces creo que dependerá mucho de cómo se es, si algún club lo viene a comprar. Es un gran proyecto, un chico muy serio. Los jugadores siempre quieren progresar, así que no sabemos si fue su último partido o no. Eso no lo puedo saber yo, no tengo esos datos de nada. Pero bueno, si fue su último partido creo que la gente lo aprovechó, lo disfrutó y es un jugador muy querido”, prosiguió.

En cuanto a la situación del equipo, el DT, que acumula un invicto de seis partidos, destacó el presente del grupo. “Siempre es importante ganar, siempre. En cualquier institución, más en esta. Después de un golpe duro que tuvimos, lo asimilamos entre todos, es un equipo que bueno que más allá de la derrota yo siempre fui el que puse la cara y los muchachos sé que se entregan todos los días y a veces los resultados no se dan y tuvimos accidentes deportivos muy fuertes y bueno, lo sufrimos entre todos, pero el día a día la verdad que es muy bueno, el equipo entiende dónde está y los muchachos, los líderes del grupo también lo llevan adelante muy bien así que bueno”, sostuvo.

“Prefiero quedarme con las cosas positivas”

En varias ocasiones se le consultó a Almirón por su relación con Mosa después de los dichos de su representante, quien manifestó que “está totalmente quebrada”, pero el DT evitó profundizar.

“Lo más importante hoy es el triunfo, el buen juego del equipo y bueno, la suma de partidos donde vamos ganando y no perdemos entonces siempre me quedo con eso, con las cosas positivas los jugadores que es bárbaro, nos llevamos muy bien”, aseveró.

En cuanto a los factores de la recuperación, el estratega fue claro. “Somos gente de fútbol, no hay muchas explicaciones que dar a veces, no siempre se gana ¿Por qué no puedo perder? ¿Por qué no puedo perder yo como entrenador ser goleado? Todo nos dolió muchísimo, fue un golpe muy duro para todos pero el fútbol es así, hay que levantarse, ponerse de pie y seguir, si no sería cualquier entrenador, cualquiera sería jugador, cualquiera sería directivo. Es para gente preparada, todavía falta muchísimo por hacer pero estamos de pie y el equipo lo va demostrando. Yo me pongo muy contento por los jugadores, por todos los que venimos al día a día la verdad", cerró.