BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La prensa boliviana se ilusiona tras el sorteo del repechaje para el Mundial 2026: “El desafío más importante en 30 años”

    Los medios altiplánicos analizaron el camino que tendrá la Verde para retornar a una Copa del Mundo tras 32 años.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Bolivia ya conoce su camino para buscar meterse en el Mundial. Foto: Pepe Alvujar/Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    El Mundial 2026 define a sus últimos clasificados. En marzo de 2026, en la próxima ventana de amistosos, se disputará el repechaje que definirá los próximos seis boletos para el certamen que se desarrollará en Norteamérica.

    En Suiza, la FIFA realizó el sorteo de las repescas de la UEFA y la internacional. En esta última, la selección de Bolivia buscará obtener su pasaje y convertirse en el séptimo clasificado de Conmebol.

    En ese sentido, la prensa altiplánica reaccionó ante el camino que tendrá la Verde. “Bolivia enfrenta una ruta exigente, primero ante Surinam y luego contra Irak, del 23 al 31 de marzo, para intentar asegurar su clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026”, escribió el sitio Erbol.

    Para El Deber, será un hito histórico para su país: “El camino boliviano ya está trazado: Surinam primero, Irak después y, si logra imponerse en ambos encuentros, un histórico regreso al mayor escenario del fútbol internacional”, escribió.

    “Con la sede definida y las fechas confirmadas, la planificación de la Verde entrará ahora en una fase clave. Diciembre será determinante para ajustar logística, microciclos y amistosos antes del desafío más importante del fútbol boliviano en más de 30 años: volver a una Copa del Mundo”, cerró el medio.

    El análisis de la prensa boliviana

    La prensa boliviana también detalló las complicaciones del sorteo: “Surinam será un rival exigente, ya que aunque es un país pequeño de cerca de 600.000 habitantes, su selección destaca por contar con numerosos futbolistas nacidos en los Países Bajos, con pasaporte o ascendencia surinamesa”, aseguró La Razón sobre la selección sudamericana que juega en Concacaf.

    Los Leones de Mesopotamia ocupan el puesto 58 del ranking FIFA y fueron segundos del Grupo B asiático con 4 puntos, igualando a Arabia Saudita. Posteriormente eliminaron a Emiratos Árabes Unidos en el último suspiro del repechaje asiático, lo que demuestra su fortaleza competitiva”, indicó, en tanto, sobre Irak.

    Más de lo mismo escribió el medio Bolivia, que realizó un perfil de ambas selecciones: “La Selección de Suriname subió tres posiciones en el Ranking FIFA más reciente, es un equipo en ascenso pero con un historial limitado. Han demostrado solidez defensiva en casa, pero vulnerabilidades en transiciones rápidas jugando como visitante“, afirmó.

    “Bolivia y Suriname nunca han jugado juntos, ni siquiera un amistoso. En cambio, con Irak, Bolivia ya ha jugado un amistoso en el 2018. En ese partido, quedaron en un empate a cero. Sin embargo, las cosas han cambiado desde entonces, Irak se ha fortalecido en el medio campo combativo y físico. Tiene una organización defensiva con experiencia en torneos cortos. Pero vulnerabilidades cuando juega de visitante”, cerró el medio.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFIFAMundialMundial 2026Mundial de NorteaméricaSelección de BoliviaBoliviaSelección de IrakSelección de Suriname

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bodegas Premium: hay más de 700 mil m2 de proyectos en construcción y en carpeta

    Carabineros captura en La Araucanía a prófugo argentino que mantenía alerta roja internacional de Interpol por violación

    La cita del equipo de Kast con Kaiser para “ordenar el trabajo electoral” en la antesala al balotaje

    Tragedia en Torres del Paine: asociaciones del turismo y hotelería apuntan contra el Estado y a la falta de recursos

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    En Chile, los bancos ganan el doble que en Argentina y Colombia pero están muy lejos de Brasil

    Lo más leído

    1.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    2.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Estas son las comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Estas son las comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Carabineros captura en La Araucanía a prófugo argentino que mantenía alerta roja internacional de Interpol por violación
    Chile

    Carabineros captura en La Araucanía a prófugo argentino que mantenía alerta roja internacional de Interpol por violación

    La cita del equipo de Kast con Kaiser para “ordenar el trabajo electoral” en la antesala al balotaje

    Tragedia en Torres del Paine: asociaciones del turismo y hotelería apuntan contra el Estado y a la falta de recursos

    Bodegas Premium: hay más de 700 mil m2 de proyectos en construcción y en carpeta
    Negocios

    Bodegas Premium: hay más de 700 mil m2 de proyectos en construcción y en carpeta

    De la refundación pendular a la osadía y seducción

    En Chile, los bancos ganan el doble que en Argentina y Colombia pero están muy lejos de Brasil

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca
    Tendencias

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    La feroz crítica de Toni Kroos a Vinícius en el Real Madrid: “Por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado”
    El Deportivo

    La feroz crítica de Toni Kroos a Vinícius en el Real Madrid: “Por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado”

    ¿Cuál fue el menú? ¿Estuvo Elon Musk? Los detalles de la visita de Cristiano Ronaldo a Donald Trump en la Casa Blanca

    La prensa boliviana se ilusiona tras el sorteo del repechaje para el Mundial 2026: “El desafío más importante en 30 años”

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región
    Cultura y entretención

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    La noche mágica de Oasis en el Estadio Nacional cargada de hits y fervor popular

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio
    Mundo

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio

    Meta es condenada a pagar 479 millones de euros a medios digitales españoles por competencia desleal

    Herido un militar surcoreano por una explosión en la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores