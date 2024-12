La sorpresiva publicación en la que Stéfanos Tsitsipás muestra a Chile con un ají

No fue un gran año para Stéfanos Tsitsipás. El griego, a pesar de que actualmente es el 11° del ranking ATP y de que levantó el título en el ATP Masters 1.000 de Montecarlo en abril, finalizó la temporada con un registro de 45-22 y no pudo estar presente ATP Finals, algo que fue un golpe duro, porque desde 2019 que había clasificado de manera consecutiva a este certamen.

El tenista de 26 años a menudo suele reflexionar en sus redes sociales sobre sus momentos personales y lamentó no haber podido estar en Turín: “No llegar este año a las ATP Finals fue una cura de humildad, enseñándome el valor de la resiliencia y la perspectiva. Me esforcé, pero he aprendido que la perfección no existe y eso está bien”, escribió en Instagram.

Chile en la reflexión

En esa misma línea, este martes realizó otro llamativo posteo en la misma red social, en el que da cuenta de las dificultades que ha tenido hace un tiempo: “Los últimos meses han sido una tormenta silenciosa de evolución”.

Luego, agregó en la publicación: “A través de defectos, riesgos y posibilidades infinitas, la vida revela su belleza, no en la perfección, sino en su audaz imprevisibilidad. ¿Qué viene? Sólo el tiempo lo dirá”.

Sin embargo, a su profunda reflexión, Tsitsipás le agregó 11 fotografías, y la segunda es un mapa político de Sudamérica, en donde Chile aparece cubierto con un ají.

Hasta el cierre de esta nota, el posteo alcanzó los 22 mil ‘me gusta’ y entre los comentarios se ven varias banderas chilenas. Uno de los que precisamente le comentó al griego con el símbolo patrio fue el histórico Fernando González.

La imagen de Tsitsipás en Instagram.

De inmediato algunos usuarios de la plataforma le pidieron a Feña que convenza a Tsitsipás para que venga al Chile Open que se efectuará el próximo año. Hasta ahora, la imagen de ese ají en el mapa es un misterio.