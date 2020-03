Latiume Fosita, back de Selknam: “Lo que más me ha costado aquí es el idioma”

Cinco jugadores de Selknam, el equipo chileno que disputa la Superliga Americana de Rugby, estuvieron dentro del quince ideal de la primera fecha del torneo. Uno de ellos, el más prestigiado de todos, es Latiume Fosita (27). El imponente back tongano debutó en Uruguay y de inmediato marcó las diferencias, las mismas que marca junto a su club neozelandés, los Counties Manukau. Mundialista con los oceánicos en Inglaterra 2015 y Japón 2019, con quienes ha disputado 38 partidos, es una de las piezas claves en el esquema de Pablo Lemoine, que este sábado enfrenta a Ceibos en el Estadio Nacional.

¿Cómo se ha tomado el equipo la victoria ante Peñarol?

La verdad es que para mí fue otra victoria más, pero puedo ver que para el equipo fue mucho más que eso, así que me siento muy feliz de haber contribuido a conseguir esos primeros puntos ante Peñarol.

De inmediato fue parte del quince de la fecha.

Sí, así es. Pero me lo tomo normal. Espero jugar todas las semanas y seguir estando ahí. Mi próxima expectativa es ayudar a Selknam a llegar lo más lejos posible en este torneo, eso es la que más me motiva.

¿Cómo surgió la oferta que lo trajo a Selknam?

World Rugby entiende que los jugadores de Tonga y Fiji tienen muy buen rugby, por lo que asumían que en Sudamérica tendríamos muchas más y mejores oportunidades para desarrollarnos como jugadores profesionales. Ahí, al ver mi interés, ellos sugirieron que viniera a jugar aquí, en el equipo de Santiago de Chile y yo dije que sí de inmediato.

¿Conocía algo de Santiago o Chile?

Nunca había estado en Sudamérica, no sé mucho acerca de este continente, pero disfruto mucho mi tiempo aquí.

¿Y ya ha recorrido la ciudad?

La verdad es que todavía no he conocido mucho. Como entrenamos todo el día, no tengo mucho tiempo libre, pero espero que en la semana descubra más de esta ciudad. Sí conocí el edificio alto, el Costanera (Center), allí fui de compras. Restaurantes aún no he conocido. Sí fui a la discoteca, y estaba bien, muy bien la verdad. También fuimos a Viña del Mar, para ver el Seven, aunque ahí solo estuve en el estadio.

¿Le ha tomado más trabajo adaptarse al rugby de aquí?

Viví en Nueva Zelanda, donde el rugby es un poco diferente. Lo que más me ha costado aquí es el idioma, a veces se me ha hecho un poco difícil comunicarme en la cancha. Pienso que la gran diferencia aquí es la forma de expresarse, de comunicare, y también en las destrezas que tienen los jugadores, que quizás en Nueva Zelanda sí son mejores en eso.

¿Siente que el juego sudamericano es más lento?

No lo sé. Pienso que no es más lento, en verdad el juego de aquí si es rápido y es bueno, pero si lo comparas con el rugby de Nueva Zelanda, allá las habilidades son un poco mejores. Esa es la diferencia.

Y ahora enfrenta a Ceibos, la franquicia argentina. ¿Ese rugby sí que lo conoce, no?

Jugué frente a Argentina, los Pumas, dos veces antes, pero la verdad es que no conozco a nadie. Sí sé que tienen muy buenos jugadores, así que creo que el partido será muy difícil de controlar ante ellos.