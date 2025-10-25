SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Los hermanos García Huidobro se quedan con el oro en el Triatlón Series Mantilhue

Las aguas del lago Puyehue fueron el escenario del primer triatlón federado que se realiza en el lugar. Con los volcanes Puntiagudo y Osorno como telón de fondo, Gregorio y Eduardo celebraron. En damas, Eloísa Fuchslocher y Patricia Gutiérrez fueron las ganadoras.

Por 
El Deportivo
Los hermanos García Huidobro se impusieron en el sur del país. Chilefinisher

La lacustre comuna de Río Bueno se transformó este fin de semana en el epicentro del triatlón nacional. Allí, cientos de deportistas de todo Chile disputaron la primera fecha del Triatlón Series Mantilhue 2025-26, evento que por primera tuvo como escenario a las prístinas aguas del lago Puyehue.

Organizado por la Municipalidad de Río Bueno en conjunto con Chilefinisher, compañía de evento deportivos se convirtió en el primer triatlón que se realiza en la ribera sur del Lago Puyehue, consolidando así la cuenca Llanquihue–Puyehue como el nuevo polo de competencias de resistencia al aire libre.

Con los volcanes Puntiagudo y Osorno como telón de fondo, el certamen reunió a 150 competidores en las modalidades Sprint (750 m natación, 20 km ciclismo y 5 km trote) y Súper Sprint (250 m natación, 10 km bicicleta, 2,5 km trote), con distancias adaptadas tanto para atletas experimentados como para debutantes.

En la categoría Sprint, el triunfo masculino fue para Gregorio García Huidobro, quien cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 8 minutos y 1 segundo, seguido por Nicolás Johanssen (1.08′38″) y Antonio Conejeros (1.08′51″), en un podio definido por escasos segundos. En damas, la victoria fue para la valdiviana Eloísa Fuchslocher, con una marca de 1.15′07″, superando a Javiera Cerda (1.17′10″) y Catalina Durán (1.24′42″).

En el formato Súper Sprint, la sorpresa la dio Eduardo García Huidobro –hermano menor del ganador del Sprint masculino– al imponerse con un crono de 43′24″, completando así un inédito doblete familiar en una misma jornada. En mujeres, el primer lugar fue para María Patricia Gutiérrez con 45′53″, seguida por María Solís Vidal y Yanara Riquelme.

Además del desafío deportivo, esta carrera fue un importante impulso turístico para el sector. La Junta de Vecinos de Mantilhue destacó el flujo de visitantes que llegaron desde la Región Metropolitana, Chiloé y Argentina, lo que generó beneficios directos en el comercio local, el alojamiento rural y los emprendimientos gastronómicos.

“Este tipo de eventos permite que Mantilhue salga al mundo y que llenemos de vida una localidad que, sin este impulso deportivo, probablemente habría pasado un fin de semana tranquilo”, señaló Rodrigo Muñoz Peñaloza, director ejecutivo de Chilefinisher. De acuerdo a Muñoz, el 95% de los participantes no conocía la zona antes de la competencia. Tras la jornada, muchos de ellos destacaron el entorno natural y la calidad del circuito como uno de los más hermosos y explosivos del sur de Chile.

Un circuito en expansión

Con fechas ya realizadas en Puerto Varas, Puerto Octay y Frutillar, el Triatlón Series busca posicionarse como el circuito de triatlón en formato corto más relevante del sur de Chile. La apuesta de Chilefinisher contempla ampliar la oferta con nuevas sedes y modalidades, integrando a comunidades rurales y balnearios de gran potencial turístico.

En palabras de Muñoz, el objetivo es claro: “Esperamos seguir desarrollando nuevas aventuras deportivas en estos paisajes únicos del sur de Chile, llevando vida, deporte y comunidad a lugares que no están acostumbrados a recibir este tipo de eventos”.

Con una exitosa primera edición en Mantilhue, el Triatlón Series parece haber encontrado no solo una nueva sede, sino un símbolo de lo que puede ser el deporte como motor de desarrollo territorial.

Más sobre:Triatlón Series MantilhueTriatlónGregorio García HuidobroEduardo García HuidobroChilefinisher

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Sujeto queda en prisión preventiva por el homicidio a estudiante de 16 años en Viña del Mar

Amplían la detención de los cuatro presuntos implicados en la desaparición de Krishna Aguilera

“Esperamos que la educación esta vez sí tenga relevancia”: Aguilar emplaza a candidatos presidenciales por su próximo debate

Kaiser replica en Santiago su despliegue con congregaciones evangélicas

Vallejo por participación de Boric en discusión electoral: “Entra en el debate de las ideas, no de los ataques personales”

Desarticulan en Rancagua a una de la mayores bandas dedicadas al robo de cables de cobre en la zona centro-sur

Lo más leído

1.
Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

2.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

3.
Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

4.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

5.
Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Sujeto queda en prisión preventiva por el homicidio a estudiante de 16 años en Viña del Mar
Chile

Sujeto queda en prisión preventiva por el homicidio a estudiante de 16 años en Viña del Mar

Amplían la detención de los cuatro presuntos implicados en la desaparición de Krishna Aguilera

“Esperamos que la educación esta vez sí tenga relevancia”: Aguilar emplaza a candidatos presidenciales por su próximo debate

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales
Negocios

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales

Albemarle versus SII: una disputa de US$ 200 millones

Afide: otra empresa estatal que aumenta el riesgo fiscal y aporta poco

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas
Tendencias

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Los hermanos García Huidobro se quedan con el oro en el Triatlón Series Mantilhue
El Deportivo

Los hermanos García Huidobro se quedan con el oro en el Triatlón Series Mantilhue

Más de 10 mil personas participaron en la Corrida de la Niñez en el Parque Estadio Nacional

La World Surf League entra en etapa de definiciones en Arica

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”
Cultura y entretención

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”

Good Boy: Amigo en la Desgracia

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

Junto a comitiva empresarial: Presidente Boric alista viaje a Corea del Sur para la cumbre APEC
Mundo

Junto a comitiva empresarial: Presidente Boric alista viaje a Corea del Sur para la cumbre APEC

“No estoy acabada”: Kamala Harris deja abierta la posibilidad de volver a ser candidata a la presidencia de los EE.UU.

Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal