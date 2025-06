Los memes que dejó el nuevo fracaso de la Roja en las Eliminatorias

Futbol, Bolivia vs Chile Clasificatorias al Mundial 2026. Los jugadores de la seleccion chilena son fotografiados contra Bolivia durante el partido clasificatorio al Mundial 2026 valido por la Fecha 16 entre Bolivia y Chile disputado en el estadio Municipal Villa Ingenio de La Paz, Bolivia. 10/06/2025 Daniel MIRANDA/APGNoticiasBo/Photosport Football, Bolivia vs Chile 2026 World Cup Qualifiers. ChileÕs players are pictured against Bolivia during the match a 2026 World Cup qualifier, matchday 16, between Bolivia and Chile at the Municipal Villa Ingenio stadium in La Paz, Bolivia. 10/06/2025 Daniel MIRANDA/APGNoticiasBo/Photosport

DANIEL MIRANDA/APG NOTICIAS/PHOTOSPORT