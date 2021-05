Los penales y el Covid fueron demasiado castigo para un River que quedó eliminado con Boca

River Plate estuvo a un paso de la hazaña en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El cuadro de Marcelo Gallardo llegó a La Boca con 15 bajas en su plantel, pero sacó un heroico empate 1-1 en los 90 minutos. En la definición por penales se impuso la experiencia de los xeneizes que ganaron 4-3, donde el meta Agustín Rossi tapó dos lanzamientos.

El equipo xeneize comenzó a hacer temprano su negocio. Apenas el partido se empinaba sobre los 10 minutos cuando Carlos Tevez abrió la cuenta en La Bombonera. Una jugada extraña, donde el delantero empujó levemente a Jonathan Maidana para ganar la posición y anotar de cabeza, en área chica.

Una conquista que determinó el trámite del encuentro. River Plate apretó más arriba, tuvo la pelota, tocó mejor en el medio y tomó riesgos; pese al remendado once que presentó ayer en La Ribera. Sin embargo, careció de la profundidad necesaria para inquietar.

Al otro lado, el equipo local se escondía detrás del gol del Apache con menos fluida y más pelotazos directos. Pero tampoco pudo aumentar las cifras ante el meta Alan Leonardo Díaz, de sólo 21 años de edad. Sin ideas. Tanto, que la más clara fue un cabezazo del central Carlos Izquierdoz.

Reacción millonaria

En el complementario la tendencia fue la misma. River tenía la pelota y era más incisivo, mientras en el mediocampo de Boca, sus jugadores no lograban cortar los circuitos del rival.

Hasta que los millonarios encontraron la ruta. A los 68 minutos, Leonardo Pozo alargó hacia la izquierda para el lateral Fabrizio Angileri, quien levantó la cabeza para habilitar de manera perfecta el cabezazo de Julián Álvarez.

El tanto le hizo mejor a los visitantes y Agustín Fontana estuvo muy cerca de quebrar los pronósticos, ante la débil reacción del arquero Agustín Rossi, el mismo que jugó en Antofagasta en 2019.

En los minutos finales, el duelo se hizo de ida y vuelta. Tevez tuvo dos opciones claras clara, pero no contaba con la reacción del juvenil arquero de Nuñez, quien evitó la celebración del ex Juventus, a los 33 y 40, don dos tapadas notables. El marcador no se movió más y el pasó a la semifinal se definió desde los doce pasos.

En la definición por penales la figura fue el Rossi, el ex Puma, quien le tapó lanzamientos a Ponzo y Angileri. Por Boca sólo falló el colombiano Edwin Cardona, quien trató de picarla a lo Panenka y le salió a lo Mayer Candelo. Boca jugará la semifinal ante Racing de los chilenos Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz; que eliminó al Vélez de Pablo Galdames.