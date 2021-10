Marcelino Núñez destaca el temple de Católica: “Supimos salir adelante. Tratamos de jugar nuestro juego y pudo resultar”

Universidad Católica logró un importante triunfo 3-1 en su visita a El Salvador frente a Cobresal. Los dirigidos por Cristian Paulucci tuvieron un difícil primer tiempo, en el que sufrieron más de la cuenta. En ese sentido, Sebastián Pérez se erigió como una de las figuras de la primera etapa.

Sin embargo, en la segunda mitad la UC se encontró con su fútbol y pudo marcar dos goles que terminaron dándole la victoria y la tranquilidad a los de la franja.

En ese sentido, una de las figuras del encuentro, Marcelino Núñez, quien marcó un doblete, destacó el temple de la UC para poder sobreponerse tanto al primer tanto de Cobresal como a las condiciones climáticas, siempre complejas en El Salvador.

“Es una cancha complicada, el clima, la altura. Fue un partido difícil. Primero empezamos perdiendo. Un gol que nos pillaron con una pelota detenida, mal parados. Pero supimos salir adelante, tratamos de jugar nuestro juego y gracias a Dios pudo resultar”, declaró en primera instancia el joven volante cruzado a TNT Sports.

Además, el jugador cruzado tuvo palabras para lo que ha sido su experiencia de jugar en la altura, en la que ha tenido siempre muy buenas actuaciones. “Cuando el año pasado me tocó con Holan, me tocó de seis. Primera vez que me tocaba en esa posición. Corrí un poco menos. Ahora no. Fue de ida y vuelta, de área a área, y estuvo cansador”, espetó.

Finalmente, se refirió a su paso por la selección y lo que ha significado para él poder competir con los jugadores de la generación dorada chilena. “Al principio, los primeros entrenamientos, la primera nómina a la Copa América me costó adaptarme. El primer día. El segundo día me pude adaptar y ya gracias a Dios al ritmo de ellos, porque en verdad juegan muy rápido, a dos toques, y física y tácticamente son muy buenos. Me pude adaptar. Una linda experiencia”.

Pérez va partido a partido

Otra de las figuras del encuentro fue Sebastián Pérez. El guardameta de la franja, al igual que Núñez, comenzó diciendo que siempre es difícil ganar en la altura, por lo que, desde su perspectiva, el triunfo tiene un mayor valor. Además, destacó la importacia de que la UC sabe sobreponerse a un marcador desfavorable.

“Un partido complicado en la altura. Con jugadores rápidos. Con un 9 que aguanta bien los balones y que gira bien. Obviamente que nos pone de cara al arco para defender, pero partido complicado que sorteamos bien. Nos fuimos con un empate el primer tiempo, que partimos perdiendo, pero todo los malos pasajes que estamos pasando en el partido los estamos revirtiendo de muy buena manera”, dijo Zanahoria a TNT Sports.

Sobre sus múltiples tapadas, el cancerbero de la franja expresó que lo importante es que sirven para que el equipo siga ganando y no le pierda pisada a Colo Colo. “Sirven para mantener. Todas tienen el mismo valor. Todo vale por el mismo valor. Es la confianza que uno tiene, que va tomando partido a partido, día a día en los entrenamientos, que es fundamental”.

En relación a los próximos encuentros que la UC tiene, en los que se medirán contra Wanderers y Colo Colo, Zanahoria fue claro en explicitar que van partido a partido, y que cada encuentro se erige como una final.

“Desde que llegó Cristián todos los partidos han sido una final. Nos remarca y recalca de muy buena manera, en cada entrenamiento y charla previa, que el partido es una final. Ahora descansaremos para preparar el partido del miércoles contra Wanderers, que es un rival que viene levantando en su juego y resultado. Es un rival complicado. Amerita toda la atención posible. No somos quien para no pensar en ese partido, así que llegaremos a preparar de muy buena forma el partido”, concluyó el portero cruzado.