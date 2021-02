Marcelo Díaz se desmarca de la U: “En Racing estoy muy feliz”

Marcelo Díaz empieza a desmarcarse de la U. Dice que en Racing está cómodo y da señales que conducen más a su continuidad en la escuadra argentina que a una potencial salida para jugar en los azules. Le queda contrato hasta junio, el único plazo que ve como concreto. Parece más dispuesto a cumplirlo que a cambiar de aires para volver a Chile. “Después, no sabemos si vamos a estar vivos”, dice en declaraciones a TyC Sports.

“El equipo sabe cual es mi postura de quedarme o no. La decisión ya está tomada. Yo estoy feliz en Racing”, manifiesta el mediocampista chileno en relación a su continuidad en la Academia.

Más tarde, eso sí, sembraría una cuota de incertidumbre. “Me siento importante acá. Eso, sin dudas, la gente me lo hace saber, pero lógicamente las decisiones pasan por algo personal. No voy a magnificar tanto, pero es un todo. Las decisiones pueden cambiar. El club capaz que se plante mañana y me quiera renovar por tres años más y te tienes que poner a negociar. O puede venir el Barcelona y decir ‘yo lo quiero’. Hay una decisión de por medio, que ya la saben, pero eso puede cambiar. Está clarísimo. Estamos viviendo un año incierto. No nos podemos privar de nada”, sostiene.

“El saldo hasta ahora es muy positivo. En Racing soy muy feliz. Me siento como en casa”, insiste.

El mediocampista también se refiere a la relación con Juan Antonio Pizzi, después del controvertido paso común por la selección chilena. “Pizzi fue mi técnico en la Selección, lo conozco. Desde esa vez no tuvimos relación. Ahora nos encontramos acá, hablamos y está todo bien. Acá es Racing, no Pizzi ni Díaz. Es Racing el que importa. Nos ponemos la bandera. Si alguien tiene problemas, los deja afuera del Cilindro”, sentencia.