Más de 90 hinchas de la U detenidos en Argentina luego de los incidentes ocurridos ante Independiente

El partido entre Independiente y Universidad de Chile, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, terminó en una pesadilla. Hinchas azules rompieron parte del estadio Libertadores de América y lanzaron proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia los fanáticos del Rojo que se encontraban en la zona baja. Esto gatilló que el encuentro se detuviera y que se les exigiera a los azules que abandonaran el recinto.

Lamentablemente, después vino lo peor. Cuando la mayoría de los simpatizantes de la U estaban afuera del estadio, aproximadamente 100 barristas argentinos ingresaron a la tribuna Pavoni Alta y agredieron a los pocos chilenos que quedaban en el lugar.

Foto: Fotobaires/Photosport FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Ante estos graves hechos de violencia, Conmebol tomó la decisión de cancelar el partido.

Más de 90 detenidos

Una vez afuera del estadio Libertadores de América, la policía de Argentina inició un operativo contra los hinchas chilenos. Según informó el periodista Germán García Grova, en estos momentos hay más de 90 simpatizantes de Universidad de Chile detenidos en ese país.

De hecho, la noticia la exhibió con un video en la red social X, en el que se muestra a los fanáticos tendidos en el suelo, mientras que otros están contra la pared, custodiados por funcionarios y buses policiales.

🚨AHORA: ASÍ SE ENCUENTRA PARTE DE LA HINCHADA DE #UdeChile🚨



‼️Hay más de 90 detenidos. Tres heridos de gravedad‼️ pic.twitter.com/BqmcS4uJCn — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 21, 2025

José Antonio Viera-Gallo, embajador de Chile en Argentina, confirmó estas detenciones: “Los detenidos tendrán la asistencia que sea necesaria de parte del consulado. Después, seguramente, saldrán en libertad, eso al margen de que alguno tenga imputación de un delito, más que desórdenes propios de los partidos”, dijo a Radio Cooperativa.

Incluso, el Presidente Gabriel Boric, se refirió a estos graves hechos a través de X: Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables“.

"Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior", añadió.