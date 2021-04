Medvedev da positivo para coronavirus después de entrenar con Nadal y se borra de Montecarlo

Daniil Medvedev, segundo del ránking de la ATP, dio positivo para un control de coronavirus y se borró del Masters 1000. El ruso había entrenado con Rafael Nadal poco antes de que fuera notificado de que había contraído la enfermedad, lo que obligó al tenista español a someterse a una prueba de PCR, que resultó negativa.

“Es una gran decepción no jugar en Monte-Carlo. Mi enfoque ahora está ahora en mi recuperación y mirar para adelante tratando de volver al circuito lo más pronto y con seguridad sea posible” manifestó Medvedev, quien se hospedó en una casa particular y no en la burbuja dispuesta por el torneo, aprovechando, eso sí, la autorización para hacerlo.

La práctica con Nadal

Este lunes, Medvedev había practicado con Nadal. La sesión se realizó en una de las canchas del Montecarlo Bay Hotel and Resort, en uno de los espacios que ofrecieron las difíciles condiciones meteorológicas que habían afectado a Mónaco durante el primer día de la semana, que incluso obligaron a posponer la jornada.

El ruso fue aislado y su lugar en el cuadro será ocupado por el argentino Juan Ignacio Londero, quien había caído en la última fase de las clasificaciones.