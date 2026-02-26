No alcanzó con los penales atajados por Brayan Cortés: Argentinos Juniors queda fuera de la Copa Libertadores

La de Bahia y O’Higgins no fue la única tanda de penales que sucedió hoy en la Copa Libertadores. En Argentina, también se determinó la llave entre Argentinos Juniors y Barcelona de Ecuador desde los 12 pasos. Pese a la buena actuación de Brayan Cortés en esa instancia, su elenco dijo adiós al certamen. Los Bichos Colorados quedaron eliminados en la fase 2 del torneo. Los de Guayaquil se impusieron 5-4, luego de igualar el marcador global.

Jugando en inferioridad numérica, el equipo transandino sacó una gran victoria de 1-0 la semana pasada, en la ida, en Ecuador. Por lo mismo, tenía un paso adelante para cerrar la llave en casa. En el Estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, fue la visita el que se impuso.

Brayan Cortés fue el golero titular de su escuadra. Por su parte, Iván Morales ingresó en los 77′. Otro conocido del medio criollo es Leandro Fernández, quien reemplazó en los 69′ a Nicolás Oroz. Barcelona, dirigido por el venezolano César Farías, ganó 1-0 en el tiempo regular gracias a la anotación de Jhonny Quiñónez, en los 66′. Como el marcador global quedó 1-1, el ganador se determinó en los penales.