    El Deportivo

    “No perdona errores”: Tómas Slavík va por su quinto título en Valparaíso Cerro Abajo 2026

    El tetracampeón del certamen llega este domingo 15 de febrero a la ciudad de la Quint Región apostando a repetir la corona conseguida durante la temporada pasada.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Tomas Slavik en Red Bull Valparaiso Cerro Abajo, Chile 2025.

    A solo un día de la vigésima segunda edición de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026, el checo Tomás Slavík, vigente campeón y cuatro veces ganador de la competencia, apuesta por conquistar otra vez la corona. Una carrera que espera a miles de espectadores, quienes serán testigos de cómo los mejores exponentes de la disciplina demostrarán su destreza y velocidad en el recorrido por las pintorescas calles de Valparaíso.

    El descenso urbano más emblemático celebrará este domingo su vigésima segunda edición con 35 riders en competencia, pero gran parte de las miradas estarán puestas en Slavík, quien ya hizo historia en 2025 al consagrarse tetracampeón y alcanzar el título de “Rey del Puerto” tras completar la carrera en un tiempo de 2 minutos con 18 segundos y 828 centésimas a una velocidad de 54 km/h.

    Un año más tarde, con 38 años y amplia experiencia en el circuito internacional, el checo no esconde la emoción de consagrar la victoria en entrevista con El Deportivo: “Si gano mi quinto título en Valparaíso, sinceramente significa mucho para mí. No solo por el número, sino por lo que representa esta carrera. Cada año el nivel sube, los jóvenes son más rápidos y más intrépidos, y aquí nada está garantizado. Valparaíso no perdona los errores”.

    Más allá de los títulos, el rider europeo explica que la motivación a regresar cada año a la ciudad puerto es la experiencia. “Lo que me hace volver es la energía. No hay ninguna carrera en el mundo como la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Los aficionados están en los balcones, en los tejados, gritando en las calles. La ciudad está viva. Es caótica, colorida, cruda y eso es precisamente lo que la hace mágica. Siento una fuerte conexión con Chile y con Valparaíso.”

    La competencia fijada para este domingo desde la 10:00 horas ocurre en el Cerro Cárcel, en un circuito de 1.6 kilómetros donde el recorrido viene con una novedad: la incorporación del Wallride Jovellanos, un tramo al que los pilotos llegarán desde una sección de tierra hacia la pared, pasando con ambas ruedas en un ángulo casi completamente horizontal.

    Ante esto, el campeón vigente señala que la exigencia será total: “El trazado de los últimos años y el de este año es una locura. Me encanta la velocidad y, una vez que superas la sección más difícil, que es la primera mitad de la pista, es un verdadero alivio. Se necesita fuerza física, pero aún más control mental. Un pequeño error puede acabar con tu carrera y las consecuencias pueden ser graves. Valpo es muy especial”.

    Este domingo, nuevamente las escaleras, callejones y saltos de Valparaíso serán escenario de una de las carreras más extremas del calendario mundial del downhill urbano. Y Slavík cuenta con una expectativa sencilla: “Darlo todo, correr con inteligencia y disfrutar del momento.”

