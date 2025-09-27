Pablo Lemoine tras la clasificación de los Cóndores al Mundial: “Queremos que la gente nos tome como un ejemplo”

Los Cóndores son históricos. Chile venció a Samoa y clasificó a su segundo Mundial de Rugby. El sueño de Australia 2027 es una realidad.

20 mil asistentes repletaron un eufórico Sausalito, que explotó con el pitazo final. Los jugadores y todo el cuerpo técnico de Pablo Lemoine no tuvo problemas para manifestar su emoción.

“Hoy ya somos veinte mil, acá en el estadio y muchísimos afuera, el rugby chileno crece. Podemos crecer adentro de la cancha, crecer afuera. Es colocarse un poco más cerca de lo que tenemos como un sueño de ir a los Mundiales, ganar partidos. Queremos que la gente realmente nos tome como un ejemplo deportivo acá en Chile y sobre todo como una herramienta para cambiar la cantidad de cosas que están pasando hoy, así que la verdad que es fabuloso”, señaló el head coach de los Cóndores.

También analizó la importancia de jugar contra rivales de primer nivel en la próxima ventana: “No estamos bien de financiación hoy actualmente, porque estos viajes fueron carísimos y bueno, ahora vamos a ir a buscarlo. Si encontramos fondos públicos o privados para salir a esa ventana, que es importante en el ranking, aparte para meterse en los 18 y aparte de todo, es muy importante para que los jugadores jueguen a otro nivel y ya empecemos esta carrera de dos años que tenemos”, indicó.

“Este era un partido muy importante porque en definitiva no pasa lo que normalmente se da, que el underdog quede fuera y termine en el playoff final. Hay otros países que también están peleándola y hoy nos toca a nosotros”, cerró.