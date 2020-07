Papá del Chino Ríos suma su experiencia al proyecto del piloto Nico Pino

Nicolás Pino tiene 15 años, pero ha tomado en parte las riendas de su carrera en el extranjero. El joven piloto de la Formila 4 Británica organiza un crowdfunding con una primera meta de 400 millones de pesos. En ese escenario, abrió una reunión la semana pasada por Google Meet, que fue hackeada. Por eso cuando la familia Pino vio el nombre de Jorge Ríos en un segundo intento, esta vez por Zoom, dudó de quién se trataba.

Pero el participante pidió la palabra y su cámara se encendió. Era Jorge Ríos, no sólo padre de Marcelo Ríos, sino también quien llevó su carrera deportiva en buena parte de los primeros años en el tenis.

“No voy a decir que cuenten con mi participación de financiamiento asegurado, pero sí quiero que sepan que si en algo puedo ayudar con la experiencia que adquirí en todos los aspectos que tienen que ver con manejar una carrera de este tipo, estoy a sus órdenes”, señaló Jorge Ríos tras la presentación del proyecto de Nico Pino para llevar su carrera internacional, la que se retomará este mismo fin de semana con las primeras fechas de la postergada temporada 2020 de la F4 Británica.

El padre del piloto, Manuel Pino, tomará la oferta y señala que: "Le pediré que se sume al equipo en la modalidad que él pueda, quiera y se sienta cómodo. Se ha sumado gente con experiencia en distintos elementos. Seguro él nutrirá aún más el proyecto".

Manuel Pino agrega: “Me sorprendió la presencia de mucha gente. Es emocionante ver que la carrera de un joven como Nico ya está provocando a muchos. Sobre Jorge, me sorprendió su presencia, yo no lo conozco personalmente. La analogía de Nico con Marcelo Ríos, el más grande deportista de la historia del país, que cambió la mentalidad de toda una generación, fue muy potente. No hacen lo mismo, pero sí se plantaron chicos al mundo con una actitud ganadora”.

Jorge Ríos ofreció su ayuda, en especial después de ver las acciones que el propio deportista géneró. “Queremos invitar a personas, fondos de inversión, Family Office, hinchas y marcas a invertir en un proyecto único y de futuro que les permita capturar valor a través de participación societaria y beneficios futuros, así como del modelo de recompensas diseñado para los apostantes”, decía la invitación.

“Quiero felicitar a Nico Pino, que va a ser famoso dentro de pocos años. Le deseo suerte, porque la va a necesitar. A Manuel, te admiro porque lo que has armado, lo que está sustentando este proyecto es bastante importante, se nota un trabajo grande detrás de esto. En el caso mío, 30 años atrás, lo que yo hice no se parece nada a esto, fue mucho más a pulso, tuve mucha suerte y espero que con lo que has armado, con la plataforma que tienen, con la cantidad de gente que está interesada, económicamente esto pueda volar, lo deseo de todo corazón”, agregó Ríos, quien de paso dio sus primeros consejos, como no gastar nada de la plata hasta que se cumpla la meta.

La tarde de este lunes habrá otra reunión en busca de recursos y apoyo para la carrera del deportista, quien este lunes fue tercero en los últimos entrenamientos, en Thruxton, antes de iniciarse la fecha en Donington Park.

