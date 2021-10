Paulucci, tras perder su primer clásico: “Estamos golpeados, pero vamos a dar batalla”

Cristian Paulucci enfrentó su primer clásico como primer entrenador. Pese a un inicio esperanzador, tras el 0-1 de Valencia, Universidad Católica lamenta una derrota que la aleja de la opción del tetracampeonato. Así, se acabó la racha de victorias que traía la UC al mando del argentino. Tras el partido, habló en conferencia de prensa y planteó algunas de las razones que explican el 2-1 de los blancos.

El primer factor que expuso Paulucci fue el físico. “Sí. Se sintió un poco, más allá de la dinámica que tiene Colo Colo. Salimos en el segundo tiempo a hacer cosas parecidas que el primero. Nos fueron empujando con ímpetu más que con buen fútbol y pasó lo que vieron al final. Respecto a Marcelino (reemplazado por Aued), estaba cansado, amonestado, y cuando uno está cansado, tenemos buenos jugadores y optamos por darle frescura”, comenzó diciendo el DT.

Católica quedó tocada tras perder el partido sobre el final, no obstante Paulucci manifiesta que seguirán en la pelea, pese a estar a cinco puntos de Colo Colo, y que la opción del título ya no depende de ellos. “El ánimo es como cuando uno pierde el clásico, el partido más importante o menos importante es igual. Este equipo juega para ganar y estamos golpeados, pero vamos a dar batalla porque quedan seis finales todavía. Sobre el ingreso de Aued, a Pipe (Gutiérrez) lo vi desgastado. En un momento decidimos meter frescura. Buscamos tener un poco el balón, que no lo estábamos teniendo y no pudimos”, dijo.

“Hay mérito de Colo Colo en ese sentido. Los futbolistas que tenemos en la banca son importantísimos, de mucha jerarquía. Las otras veces habían salido bien los cambios y ahora el rival hizo un poco mejor las cosas en el segundo tiempo y se quedaron con la victoria”, añadió.

“Nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros y ver qué pasa con Colo Colo. La idea estaba clara. Si revisan el gol nuestro, a eso juega Católica. Hicimos un gol que no sé cuántos se ven en el fútbol chileno. No pudimos sostener eso. Un poco de cansancio del otro día y otro poco por el mérito de Colo Colo. Nosotros nos replegamos, quisimos salir de contra. No tuvimos la claridad suficiente para hacer eso. No pudimos jugar el juego posicional que nosotros hacemos. Colo Colo, con ímpetu, fue a buscar el empate y en el final se quedó en esa jugada (el gol). Nosotros sentimos un poco el cansancio pero no es excusa”, sentenció Paulucci.