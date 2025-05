Pellegrini da las razones de su día de furia en el Betis que llama la atención de Europa

Real Betis' Chilean coach Manuel Pellegrini reacts during the Spanish league football match between Real Betis and Athletic Club Bilbao at the Benito Villamarin stadium in Seville on February 2, 2025. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

El Real Betis enfrentó al Atlético de Madrid con la ilusión de poder seguir peleando por un cupo en la próxima Champions League. Sin embargo, el panorama se complicó bastante después de que Julián Álvarez colocara en ventaja a los colchoneros a los diez minutos del encuentro

El funcionamiento del equipo no le agradaba para nada a Manuel Pellegrini y en una pausa aprovechó para comunicarlo de una manera dura a sus dirigidos.

“¡Vamos a despertar, carajo! No le echemos la culpa al del lado!“, comenzó recriminando Pellegrini, a quien se le vio notoriamente molesto, mientras sujetó con fuerza a Aitor Ruibal.

“No le entreguemos la pelota. Empiecen a correr o los saco. No le echemos la culpa al del lado. ¿A qué estamos jugando, carajo? No están marcando a nadie. Jueguen para adelante no más, aunque se pierda”, continuó el técnico.

EPA, INGENIERO: a Manuel Pellegrini no le gustaron para nada los primeros minutos de su Betis ante Atlético De Madrid en #LaLigaxESPN y se los hizo saber a sus jugadores durante el parate para hidratación. pic.twitter.com/s3hHWRfPbH — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2025

Una vez finalizado el encuentro, que acabó 4-1 a favor del Atlético de Madrid, Manuel Pellegrini fue consultado sobre el tironeo a Ruibal. “Había que estar enfadado para que reaccionara el equipo”, apuntó.

El Ingeniero también lamentó el resultado, que aconteció solo diez días antes de la final de la Conference League ante el Chelsea. “La mejor manera de llegar a una final siempre es ganando. También es muy difícil mantener el ritmo cuando no juegas por nada. Tenemos diez días para recuperar la parte futbolística y definir el equipo para afrontar esa final e intentar ganarla”, explicó.

“Perdimos 30 minutos del primer tiempo en los que no pasamos de la mitad del campo. El Atlético no presionaba, pero era peligroso a la contra. Intentamos no tener la mente en la final, pero como los rivales directos han ido ganando, eso ha ido desmotivando y haciendo que pensemos en al final, como se ha reflejado”, concluyó.

La reacción de Aitor Ruibal

El capitán Ruibal también tomó la palabra para hablar de lo sucedido en ese momento. “Él quiere que su equipo despierte, con toda la razón del mundo. Yo en ese momento era el capitán, me lo tiene que transmitir a mí con total normalidad, no ha sido la primera vez ni será la última que me hable así, o que si me tiene que coger por el pescuezo, es lo que hay. A apechugar, no pasa nada, total normalidad con cosas así”, dijo el jugador tras el encuentro.

“Cuando eres el capitán y el equipo no responde eres el responsable. Me siento muy responsable de cómo ha estado el equipo en la primera parte”, cerró sobre la acción.

Ahora el Betis debe prepararse para enfrentar el viernes 23 de mayo a Valencia por la última fecha de LaLiga. Luego, el 28 del mismo mes, deberán enfrentar a Chelsea en la final de la Conference League.