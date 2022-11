Prensa argentina no supera el trauma de la Roja ni estando en Qatar: “Llegó la banda de Chile”

Ni una ruptura amorosa les ha dolido tanto a los argentinos, como perder dos finales consecutivas con Chile en la Copa América y con su máximo ídolo -Lio Messi- en la cancha. Un verdadero trauma. De hecho, ni siquiera cuándo están a punto de disputar un Mundial -como una de las oncenas favoritas- dejan de recordar a nuestra Selección.

Tan presente tienen a la oncena que hoy dirige Eduardo Berizzo que una de sus principales cadenas deportivas, TyC (Torneos y Competencias) nuevamente subió un video a sus redes sociales, para intentar burlarse de la ausencia del Equipo de Todos en Qatar 2022.

“Ahora sí se picó todo en Doha: Llegó la banda de Chile”, posteó el medio trasandino, mientras se podía ver una parte de la ciudad absolutamente vacía. Algo que ya habían hecho, hace unos días atrás, cuando mostraban los buses que usarán los distintos países que clasificaron a la cita planetaria y en el caso de la Roja no se podía observar nada.

No son los únicos en esta parte del mundo

Uruguay tampco olvida que el 2015 y el 2016 fuimos los monarcas del continente e intentan mostrar una superioridad que al menos en este lado de la cordillera importa poco, pues nunca hubo con ellos una rivalidad futbolística.

No obstante y también para alentar a su equipo en el evento que parte este domingo, crearon una canción dónde nos dedican los versos más punzantes. “Y si seguimos con países agrandados, vaya el saludo para los más fracasados”, cantan y muestran imágenes de la final de América de 1987 que ganaron con gol de Pablo Bengoechea. Pero no se quedan contentos con eso, porque luego agregan un que “hasta que sepas cuanto pesa la del mundo, si sos chileno no podés hablar de fútbol”.

Y como si no fuera suficiente odio a esta nación, Ecuador se sumó a los rioplatenses tras el bullado caso de Byron Castillo. ¿La víctima? Arturo Vidal, el cual fue pifiado por los hinchas de la Tri que se encontraban en la final de la Copa Libertadores que ganó con el Flamengo y que se disputó en el estadio Isidro Romero, de Guayaquil. donde hace de local uno de las instituciones más populares de esa parte del mundo, Barcelona.