El Deportivo

¿Qué pasa si la U empata contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana?

El elenco nacional enfrenta este jueves al conjunto argentino por la revancha de la llave.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Universidad de Chile se alista para enfrentar a Lanús este jueves por el duelo de revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto a cargo de Gustavo Álvarez consiguió un empate 2-2 en el partido de ida disputado en el Estadio Nacional, por lo que la serie quedó abierta.

De esta manera, si uno de los dos equipos se impone en Buenos Aires, este accederá a la final de la competencia donde ya está Atlético Mineiro.

¿Y qué pasa si hay un nuevo empate? La respuesta es simple. Si no hay un ganador al finalizar los 90 minutos, el duelo se irá directo a una definición a través de lanzamientos penales, pues para esta instancia no está considerado la realización de un alargue de dos tiempos de 15 minutos cada uno.

Cabe señalar que los azules practicaron penales, ante la posibilidad de que la clasificación se defina por ese expediente.

El regreso de la U a Buenos Aires

Este duelo también marcará el regreso de Universidad de Chile a Buenos Aires después de los horrorosos incidentes que se vivieron por los octavos de final de la competencia contra Independiente de Avellaneda.

Un recuerdo que fue tratado en la previa por el portero Gabriel Castellón. “La vuelta a Argentina va a ser tema. Sabemos que va a ser hostil, por lo que pasó con Independiente y en el Mundial que se disputó acá. Ellos perdieron la final y se ha generado una rivalidad”, expuso el guardameta, tratando también lo ocurrido durante la final de la Copa Sub 20 de Chile 2025 en la que se enfrentaron Argentina y Marruecos.

El golero abordó, también, un potencial foco de conflicto con los hinchas locales: en Santiago, el bus que trasladaba al plantel de Lanús al recinto de Ñuñoa fue atacado. “Estoy en contra de cualquier agresión. Lanús sufrió un accidente acá cuando vinieron a Chile, y todos estamos en contra de eso. Pero todo se debe definir en cancha, y no por una agresión. Nosotros tenemos que estar fuertes como grupo y lo que pase afuera no nos debe importar”, estableció.

Con Lucas Assadi como uno más

Si bien Lucas Assadi se retiró lesionado del clásico universitario disputado el fin de semana pasado en el Claro Arena, Gustavo Álvarez y la dirigencia azul decidieron que estuviera presente acompañando al equipo en Argentina.

El atacante aparece en el listado de convocados para el crucial encuentro. Formará parte de la delegación como uno más. Estará presente en el bus y en los vestuarios. Sin embargo, en los torneos Conmebol, los equipos pueden presentar como máximo 15 futbolistas en el banquillo (siete es el mínimo). Es por ello que todo indica que será él quien no se vista y se quede fuera de la convocatoria final.

