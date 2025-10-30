¿Por qué Lucas Assadi está en la lista de citados? La sorpresiva aparición del 10 en la nómina de la U para enfrentar a Lanús
Los azules dieron a conocer la nómina de Gustavo Álvarez para disputar la semifinal de vuelta del certamen continental. El listado tiene como sorpresa la inclusión del mediapunta, pese a haber sufrido una complicada lesión.
Universidad de Chile tiene una jornada histórica por delante. Tras igualar 2-2 en el Nacional, los azules visitarán a Lanús, por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.
El plantel de la U viajó a Buenos Aíres este miércoles después de realizar su último entrenamiento. Los hinchas estudiantiles realizaron una multitudinaria despedida en la salida del bus desde el CDA.
En ese sentido, los azules estuvieron acompañados de Lucas Assadi, la gran baja para enfrentar a Lanús. El mediapunta de 21 años se subió al avión y viajó a la capital transandina con el resto de sus compañeros.
El atacante se perderá el cotejo tras sufrir un desgarro fibrilar en el isquiotibial derecho, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso del bíceps femoral. La lesión sufrida en la derrota ante Universidad Católica lo mantendrá seis semanas fuera de las canchas, según supo El Deportivo.
No obstante, pese a su complicada lesión, Assadi fue incluido dentro de los citados para el partido con Lanús.
La inclusión de Assadi
Gustavo Álvarez incluyó a Assadi en el listado de convocados para el crucial encuentro. Son 27 los nombres que están en la nómina para la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.
La presencia del mediapunta generó sorpresa, pero responde exclusivamente a razones extrafutbolísticas. El 10 azul, consolidado como una de las estrellas de la U y como la carta exportable más importante que tiene el club, fue parte del viaje y de la nómina para acompañar al plantel.
Formará parte de la delegación como uno más. Estará presente en el bus y en los vestuarios. Sin embargo, en los torneos Conmebol, los equipos pueden presentar como máximo 15 futbolistas en el banquillo (siete es el mínimo). Es por ello que todo indica que será él quien no se vista y se quede fuera de la convocatoria final.
Los citados de la U
- 1.- Cristopher Toselli
- 2.- Franco Calderón
- 3.-Ignacio Tapia
- 5.-Nicolás Ramírez
- 6.-Nicolás Fernández
- 7.-Maximiliano Guerrero
- 8.-Israel Poblete
- 9.-Leandro Fernández
- 10.-Lucas Assadi
- 11.-Nicolás Guerra
- 12.-Pedro Garrido
- 13.-David Retamal
- 14.-Sebastián Rodríguez
- 15.-Felipe Salomoni
- 16.-Matías Sepúlveda
- 17.-Fabián Hormazábal
- 18.-Lucas Di Yorio
- 19.- Javier Altamirano
- 20.-Charles Aránguiz
- 21.-Marcelo Díaz
- 22.-Matías Zaldivia
- 23.-Ignacio Vásquez
- 24.-Antonio Díaz
- 25.-Gabriel Castellón
- 27.-Rodrigo Contreras
- 34.-Flavio Moya
- 35.-Ignacio Sáez
