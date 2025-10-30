¿Por qué Lucas Assadi está en la lista de citados? La sorpresiva aparición del 10 en la nómina de la U para enfrentar a Lanús

Assadi fue citado para el duelo entre la U y Lanús. Foto: Photosport.

Universidad de Chile tiene una jornada histórica por delante. Tras igualar 2-2 en el Nacional, los azules visitarán a Lanús, por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.

El plantel de la U viajó a Buenos Aíres este miércoles después de realizar su último entrenamiento. Los hinchas estudiantiles realizaron una multitudinaria despedida en la salida del bus desde el CDA.

En ese sentido, los azules estuvieron acompañados de Lucas Assadi, la gran baja para enfrentar a Lanús. El mediapunta de 21 años se subió al avión y viajó a la capital transandina con el resto de sus compañeros.

El atacante se perderá el cotejo tras sufrir un desgarro fibrilar en el isquiotibial derecho, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso del bíceps femoral. La lesión sufrida en la derrota ante Universidad Católica lo mantendrá seis semanas fuera de las canchas, según supo El Deportivo.

No obstante, pese a su complicada lesión, Assadi fue incluido dentro de los citados para el partido con Lanús.

La inclusión de Assadi

Gustavo Álvarez incluyó a Assadi en el listado de convocados para el crucial encuentro. Son 27 los nombres que están en la nómina para la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.

La presencia del mediapunta generó sorpresa, pero responde exclusivamente a razones extrafutbolísticas. El 10 azul, consolidado como una de las estrellas de la U y como la carta exportable más importante que tiene el club, fue parte del viaje y de la nómina para acompañar al plantel.

Formará parte de la delegación como uno más. Estará presente en el bus y en los vestuarios. Sin embargo, en los torneos Conmebol, los equipos pueden presentar como máximo 15 futbolistas en el banquillo (siete es el mínimo). Es por ello que todo indica que será él quien no se vista y se quede fuera de la convocatoria final.

Los citados de la U

1.- Cristopher Toselli

2.- Franco Calderón

3.-Ignacio Tapia

5.-Nicolás Ramírez

6.-Nicolás Fernández

7.-Maximiliano Guerrero

8.-Israel Poblete

9.-Leandro Fernández

10.-Lucas Assadi

11.-Nicolás Guerra

12.-Pedro Garrido

13.-David Retamal

14.-Sebastián Rodríguez

15.-Felipe Salomoni

16.-Matías Sepúlveda

17.-Fabián Hormazábal

18.-Lucas Di Yorio

19.- Javier Altamirano

20.-Charles Aránguiz

21.-Marcelo Díaz

22.-Matías Zaldivia

23.-Ignacio Vásquez

24.-Antonio Díaz

25.-Gabriel Castellón

27.-Rodrigo Contreras

34.-Flavio Moya

35.-Ignacio Sáez