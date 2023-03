“¿Quieres que vayamos a un médico?”: Sergio Kun Agüero sufre una arritmia en plena transmisión de Twitch

Una inusual situación se dio en la madrugada de este jueves durante la transmisión de Twitch entre Sergio “Kun” Agüero e Ibai Llanos. Mientras conversaban de diversos temas, el argentino sufrió una pequeña arritmia, preocupando a su compañero y a quienes miraban el programa que salía en vivo a través de la plataforma digital.

“No es mala. Estoy pensando que por ahí Clara es la picante, ¿Sabes que sí?”, comentaba el ex jugador del Barcelona en plena transmisión. Fue ahí que se detuvo en seco y se tomó el pecho. “Ey “Kuni”, son las dos de la mañana”, le contestó Ibai, quien ya intuía que algo extraño le pasaba al argentino.

Tras otros segundos de pausa, confesó lo que le estaba pasando. “Uff, creo que... (mira su celular)... creo que me agarró una mini arritmia”, lanzó el ex delantero del Manchester City quien en 2021 sufrió una arritmia ventricular que lo hizo retirarse del fútbol.

Incrédulo, Ibai Llanos le preguntó a su amigo “¿Ahora mismo? ¿Quieres que veamos a un médico?”. Pero el “Kun” bajó los ánimos y llamó a la calma. “No, porque tengo un chip, y me va a detectar... mandaría la señal, porque capaz que es algo que pienso yo”, respondió el trasandino.

Pero pese a aquello, el tema siguió dando vueltas en la conversación entre ambos. Luego de decir que no quería ir a revisarse, le admitió al comunicador sus sensaciones. “Fue raro, fue raro. Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé”, añadió.

Tras aquello, los streamer siguieron conversando unos minutos y decidieron por dar cerrada la transmisión. Eso sí, antes de cortar, Agüero volvió a dejar en claro que estaba todo bien y que de haber pasado algo grave, habría recibido la señal del celular.

Pese a que es la primera vez que una situación así le pasa al ex Independiente, durante el Mundial de Qatar ya había utilizado Twitch para contar cómo funciona el “chip” que tiene incorporado en su corazón. “Yo tengo un polar que me marca una gráfica y ellos ven si va bien o si hay algún corte. Puedes creer que el médico me mandó un mensaje que tuve una arritmia ventricular el 8 de junio. Pasaron seis meses antes que me dijera. Empecé a mirar los chats y ese día jugué a la pelota”, explicó en una transmisión junto a Lionel Messi.