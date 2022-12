Rafael Nadal detalla su admiración por Messi: “Cuando en la final marcó el tercer gol me saltaron las lágrimas”

Una nueva temporada de la ATP se acerca, al punto de que la mayoría de los jugadores ya están planificando sus viajes a Australia para arrancar los primeros entrenamientos. Es por eso que Rafael Nadal aprovechó los últimos días libres para hablar con dos medios españoles sobre su 2022 y el futuro cercano.

Conversaciones que llevaron al ganador de 22 Grand Slam a abordar temas tan diversos como su lesión en el pie, el Mundial de 2022, el frustrado fichaje de Mbappé por el Real Madrid y la irrupción de la Next Gen en el circuito.

Los temas futbolísticos estuvieron presentes durante la conversación de Nadal con AS España. Instancia donde mostró todo su fanatismo por el deporte y el Real Madrid.

Por ejemplo, al ser consultado con su favorito en el duelo entre Argentina y Francia, el nacido en las islas baleares se mostró centrado, pero con una cierta preferencia. “Iba con el espectáculo, porque desgraciadamente España se fue en octavos. Fue una final espectacular. Lo siento por muchos amigos franceses que tengo y por todo lo que significan París y Francia para mí. Pero también tengo muchísimos amigos argentinos y en ese sentido, como amante y nostálgico del deporte, que Messi levantara la Copa del Mundo a mí me hizo feliz”, arrancó comentando.

Pero fue más allá y dejó en clara evidencia su felicidad por la coronación del ex Barcelona en la Copa del Mundo de Qatar. “Que alguien tan grande culmine con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo, lo disfruté y me emocioné. Sin ir con Argentina, cuando Messi marcó el tercer gol se me saltaron las lágrimas. Pero por la emoción de ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba esto y que había sufrido tanto para conseguirlo”, confesó el 14 veces campeón de Roland Garros.

El tópico llevó a que se le consultara a Nadal sobre si le daría una nueva oportunidad al fichaje de Mbappé por el Real Madrid, pensando en que el francés tenía todo arreglado con el club español, pero terminó renovando con el PSG. “Yo a Mbappé no le tengo que perdonar nada y como aficionado del Madrid, si pudiera, que viniera mañana. Yo creo que él quería venir, pero por muchos factores se le complicó todo mucho. A mí me gustaría que Kylian estuviera este año, pero aun así, el Madrid está en una posición de privilegio en todas las competiciones, jugando un fútbol para mí fantástico. Estoy feliz de ver al Madrid como está, con muchos jugadores jóvenes combinados, con jugadores veteranos. Es un equipo que ilusiona”, aclaró.

“Me gustaría jugar una última Davis”

En entrevista con diario Marca, el actual número dos del mundo, se centró más en el tenis y dio con varios análisis de su 2022 y de lo que podría pasar en el futuro, tanto a nivel personal como a la ATP en general.

Una de las respuestas que más expectativas generó fue la de un posible retorno al equipo de Copa Davis, el cual de ahora en adelante será capitaneado por su ex compañero David Ferrer. “En el mundo ideal, me gustaría jugar una última vez la Copa Davis para poder despedirme en la pista de la que es la competición más importante por equipos de nuestro deporte, pero el mundo real depende de muchos otros factores y veremos cómo va todo”, admitió Nadal, quien fue enfático en decir que no le produce diferencia que ahora el capitán sea su amigo. El compromiso es con el país, dice.

En relación a su 2022 también sorprendió al confesar que sigue realizándose el tratamiento con pinchazos láser en su pie. “Lo he hecho muchas veces después de Wimbledon porque la lesión es incurable y cuando el nervio empieza a doler hay que volver a hacerlo. Ha sido un tratamiento que me ha cambiado drásticamente ya no mi carrera, que al final es secundaria, sino mi vida personal. Ahora soy mucho más feliz, más allá de ganar o perder en la pista, porque yo era un cojo. Jugaba al tenis con muchísimos antiinflamatorios, pero yo iba cojo todo el día. Pensaba que tenía que dejar el tenis porque había perdido mi vitalidad y era una persona triste la mayoría de días”, lanzó.

Finalmente, realizó una profunda reflexión en torno al por qué los jugadores más jóvenes del circuito como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Felix Auger Aliassime parecen haber irrumpido con más fuerza que los de una generación más arriba como Tsitsipas, Zverev o Medvedev.

“No hay que perder de vista, que cuando llegaron los Zverev, Medvedev o Tsitsipas, Federer, Djokovic y yo seguíamos a un nivel muy alto. Los deportistas también nos retroalimentamos de victorias y durante muchos años nuestros rivales han podido ganar muy poco y cuando ganas, mejoras. Así que estas nuevas generaciones tienen más opciones que las que tuvieron otros rivales en su momento porque ahora, más allá de la retirada de Roger, Novak y yo jugamos cada vez menos torneos”, admitió.