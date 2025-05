Récord Guinness y un exitoso paso por la UC: Vannesa Arauz, la DT que lidera el sueño mundialista de la Roja femenina

La Roja femenina Sub 17 sigue con vida en el Sudamericano de la categoría. Pese a perder 2-1 ante Argentina, el viernes pasado, el combinado nacional accedió al Hexagonal final de forma apretada y peleará por uno de los cuatro cupos rumbo al Mundial de Marruecos 2025.

Al momento de la clasificación a la siguiente instancia, los reflectores apuntaron hacia las jugadoras. Y con justa razón: sacaron adelante un grupo en el que compartían con la selección anfitriona (Colombia) y la siempre bien ponderada Argentina. Sin embargo, más allá de las felicitaciones en cancha, una de las grandes responsables de este proceso está en el banquillo.

La entrenadora Vannesa Arauz es la encargada de guiar el sueño mundialista de la selección chilena femenil. La DT ecuatoriana tiene los pergaminos necesarios para comandar al grupo: desde ser dueña de un récord Guinness hasta poseer un nutrido currículo en los clubes grandes de nuestro país.

Pionera

Vannesa Arauz creció con el anhelo de convertirse en futbolista. Sin embargo, a temprana edad sufrió una lesión que la privó de aquello: tuvo que operarse y luego se retiró al no poder volver a la actividad en plenitud.

Su próximo paso fue sacar el curso de entrenadora, algo casi inexistente en Ecuador por esos años. "En 2008 no existía la carrera de director técnico en mi país y yo antes de eso estudiaba preparación física en la Universidad de Guayaquil. Cuando se abrió la carrera, inmediatamente me fui a inscribir al instituto de la Federación y ahí empezamos unos 70 alumnos, solo tres mujeres. Después, el grupo se redujo a 22 y fui la única mujer que quedó. Nos graduamos en 2011 y salí con el segundo mejor promedio de la promoción y me convertí en la primera directora técnica graduada en mi país“, confesaba en una entrevista que tuvo con El Deportivo.

El hecho de ser una pionera en este ámbito le permitió lograr un hito en su corta carrera. Con tan solo 26 años, clasificó a Ecuador a la Copa del Mundo de Canadá 2015 e hizo su estreno en la conducción ante Camerún, alzándose con el Récord Guinness de ser la entrenadora más joven en dirigir un cotejo en la cita planetaria.

“Un periodista me lo comentó y quedé con la duda. Después de que clasificamos, me metí a la página del Guinness y busqué como era todo. Ellos hacen un proceso de seis meses y constatan dato por dato. Y el 7 de junio de 2015, el día antes del primer partido en el Mundial ante Camerún, me llegó un correo, donde me dicen: ‘en el momento en que usted dirija, se le otorgará el récord de entrenadora más joven del mundo en dirigir un Mundial FIFA, de hombres o de mujeres. Si no dirige, no hay récord’. Salí a dirigir, ni me acordé del tema, y cuando volvimos al hotel me llegó un mail. A los tres meses me llegó una placa donde estaba el récord. La tengo en mi habitación, porque es lo primero que veo al levantarme, para motivarme“, recordaba.

Experiencia

Con tamaño logro a sus espaldas, Arauz desembarcó en Chile en 2020 para asumir un nuevo desafío: tomar el timón de Colo Colo. Y aunque en el Cacique duró poco (estuvo un año y luego regresó a su país para dirigir en Independiente del Valle), su experiencia en territorio nacional todavía aguardaba por otra aventura.

Así, en 2022, recaló en Universidad Católica y dejó una importante marca en la precordillera al disputar siete finales y levantar cuatro títulos: tres con la Sub-19 y uno con la Sub-16.

Este buen paso por los cruzados la catapultó hasta el Equipo de Todos, donde hoy por hoy, busca meterse en un mundial. Además, es parte de la Gerencia de Selecciones Nacionales, proyectando su visión para el desarrollo integral del fútbol femenino en Chile.