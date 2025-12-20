Recupera la cima de la Premier League: un penal de Gyökeres le sirve al Arsenal para imponerse con lo justo al Everton

El Arsenal, con mucha angustia, vive una semana más como puntero de la Premier League. El cuadro del norte de Londres sacó adelante una dura visita ante el Everton, imponiéndose con lo justo por 1-0, gracias a un solitario penal de Viktor Gyökeres. Semana tras semana, los Gunners mantienen una apretada lucha con el City para quedarse con la punta del certamen inglés.

Sufrimiento hasta el final

El primer tiempo en el Hill Dickinson Stadium fue un tanto deslucido. Los Gunners, conscientes de la tempranera victoria del Manchester City frente al West Ham, que les metía presión en la cima del campeonato, mostraron ciertas dudas a la hora de hilvanar jugadas profundas en ataque. A los Toffees, en tanto, les pesaba de sobremanera las ausencias de Iliman Ndiaye e Idrissa Gana Gueye, que habían partido a la Copa Africana de Naciones con la Selección de Senegal.

Precisamente, en aquel desarrollo rocoso del trámite, marcado por los nervios de romper con la presión por parte de ambas escuadras, no hubo aproximaciones a partir de las virtudes futbolísticas. Más bien, la ocasión más clara acabó llegando por una desinteligencia defensiva insólita en un balón parado. A los 23′, el zaguero Jake O’Brien saltó con ambos brazos en alto (como en una maniobra de voleibol) y cometió un zonzo penal. Viktor Gyokeres, que venía con la pólvora mojada, tomó la responsabilidad para recobrar la confianza y marcó el 1-0 desde los 12 pasos.

GOL Y FESTEJO CLÁSICO: Gyokeres puso el 1-0 de Arsenal ante Everton.



📺 Mirá la #PremierLeague por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EGkTgiKEZx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2025

En el complemento la tensión se extendió. Los londineses, que se resguardaban con la ventaja, cedieron el control del balón como pocas veces a lo largo de la campaña. Allí, el cuadro de la ciudad de Liverpool tomó la iniciativa y lo encerró por más de 15 minutos. Un posible penal de William Saliba en contra de Thierno Barry, que el juez ignoró, fue la situación que más alertó a los de Mikel Arteta.

Una vez superado el vendaval, fue el turno para la visita para aprovechar el desgaste: Leandro Trossard y Martín Zubimendi, con dos furiosos disparos, estrellaron el balón en el vertical derecho a los 63′ y 67′, respectivamente.

De ahí en más, fue el momento para aguantar, con mucho sufrimiento, los minutos restantes. Si bien el Everton no tuvo ninguna llegada que inquietó a David Raya bajo los tres postes, los balones largos metieron miedo, sobre todo por la experiencia reciente contra Sunderland, Aston Villa y Wolverhampton, equipos que le marcaron a los Gunners sobre los descuentos bajo esta modalidad.

Más allá del temor, los tres puntos, que eran vitales en la lucha por la corona de la Premier League, se devuelven al Emirates. El Arsenal alcanzó las 39 unidades, superando por dos al City. En la próxima fecha se enfrentan al Brighton, en condición de local. Los mancunianos, en tanto, visitan al Nottingham Forest.