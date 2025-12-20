“Pidan por un milagro”: legendario exarquero de Everton se encuentra en estado crítico tras sufrir un infarto

Una triste noticia preocupa por estos días al mundo del fútbol. Jorge Cortés Villagrán, exarquero de Colo Colo, Everton y Palestino enfrenta un momento muy complejo de salud, luego de sufrir un infarto, que lo mantiene internado en el hospital Gustavo Fricke.

Cristian Cortés, hijo del destacado exdeportista de 60 años, entregó una declaración oficial a nombre de su familia después de diversos trascendidos que indicaban el fallecimiento de la leyenda oro y cielo.

“A todas las personas que se han interesado y se han acercado con cariño por la situación de salud de mi padre, Jorge Cortés, exarquero del fútbol viñamarino, queremos darles las gracias de todo corazón, de parte de nuestra familia”, comenzó señalando.

En ese contexto, actualizó la situación médica de su padre, explicando la gravedad del panorama. “Con el fin de aclarar su estado clínico actual, informamos que él continúa en un estado muy frágil, pero aún con vida, internado en la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Por ello, pedimos a todos quienes lo llevan en su corazón que recen por él y, de manera especial, que pidan por un milagro”, manifestó.

En cuanto a lo sucedido, Cortés detalló cómo sucedieron los acontecimientos. “Sin ahondar específicamente en su diagnóstico, queremos comentar que el infarto que sufrió el día martes le ha provocado complicaciones neurológicas, por lo que hoy el foco principal está puesto en su actividad cerebral. Esa es la mejora, ese es el milagro que con tanta fe estamos esperando”, sostuvo.

“Agradecemos nuevamente a todas las personas que se han manifestado y se han acercado por él de una manera tan cariñosa y sincera. Seguimos luchando”, cerró.

Larga trayectoria

Jorge Cortés se formó en Everton de Viña del Mar, club al que defendió entre 1984 y 1991 y donde alcanzó el récord de imbatibilidad con 988 minutos sin recibir goles, para luego retornar en 1994. También tuvo un breve paso por Colo Colo en 1992 y otro por Coquimbo Unido ese mismo año. En 1995 fichó en Regional Atacama.

En tanto, la parte final de su carrera la desarrolló en México, donde atajó para Real Sociedad de Zacatecas (1995-96), Guerreros de Acapulco (1996-97) e Irapuato (1997-98). Actualmente se desempeña como instructor de arqueros en la escuela de fútbol para niños del Estadio Español de Viña del Mar.