Reynero tras eliminar a Colo Colo en el torneo eSports: “Aparecieron hasta memes, me dicen que soy su bestia negra”

Felipe Reynero pasa sus días de pandemia aislado en lo que pareciera ser una isla. El Salvador no tiene casos de coronavirus, por lo que se vive una realidad distinta a la mayoría de los lugares del país, aunque sin dejar de lado la precaución. Pese a eso, a Cobresal no le permiten seguir con sus entrenamientos en terreno, los que habían retomado durante la suspensión del Torneo Nacional.

En el torneo eSports, donde representa a los mineros jugando partidos de fútbol en un videojuego, encontró el desafío para estas semanas, donde a sus 31 años no se complica venciendo a sus colegas veinteañeros de otros equipos para llegar hasta semifinales, donde se medirá a Coquimbo Unido con Daniel Retamal en los controles. Ya eliminó a Colo Colo, elenco al que le anotó cuatro goles en los últimos dos duelos disputados en el Torneo Nacional.

Sobre los videojuegos, los entrenamientos en terreno, y la contingencia del fútbol chileno, conversa con La Tercera desde su desértico hogar en el norte de Chile.

¿Cómo van sus días sin fútbol?

No sé si como los de todo Chile. La mayoría tiene que estar encerrado, acá se vive una realidad distinta a la de otras ciudades porque hasta ahora no han llegado contagiados. Por ese lado tenemos un poco de suerte y podemos hacer nuestra vida un poco más normal, pero siempre con precaución. Si vamos al supermercado va solo uno, yo o mi mujer, solo para cosas urgentes. Acá solo hay un supermercado, si llega a haber un solo contagiado lo más probable es que se contagie mucho más gente y mucho más rápido.

¿Va con miedo a comprar?

Obvio. Cuando voy hay una persona que está con alcohol gel para limpiarse las manos, me pongo mascarilla y trato de no pasar muy cerca de la gente. Esta siempre el miedo de poder contagiarse.

¿No prefiere comprar en negocios pequeños?

De repente uno los prefiere, pero no tienen mucha variedad esos locales, en el supermercado se encuentran otras cosas y sí o sí hay que ir.

¿Usted es oriundo de Santiago?

Sí.

¿Cómo es cambiar su ritmo de vida a una comuna tan aislada y con poco comercio?

Al principio es complicado y difícil, cuando llegas acá y te das cuenta que no hay mucho que hacer. Tienes el supermercado para ir, la plaza para llevar a los hijos, pero no hay un mall o un cine para pasar la tarde, o lugares para salir a comer algo rico. No hay mucha variedad. Hay restaurantes pero son picadas para los mineros que bajan y todo eso. Al principio complica pero te acostumbras.

¿Siguen entrenando en terreno?

Ya no, nos cortaron los entrenamientos desde Santiago, el Seremi de Salud.

¿Cómo lo hacen ahora?

Entrenamos todas las mañanas vía Zoom con el preparador físico. Yo estoy entrenando con Rodolfo González, voy a su casa y ahí hacemos las rutinas. Después en la tarde estoy con mi familia, viendo series, jugando Nintendo Switch con mi hija, así paso el día a día.

¿Por qué entrenan juntos con González?

Lo podría hacer solo pero hay unas rutinas que son con bicicletas y las del club no alcanzaron para todos los jugadores.

¿Pero mantienen distancia?

Sí, siempre a la distancia.

¿Cómo tomaron la decisión de entrenar en cancha en su momento?

Fue decisión de los jugadores. El cuerpo técnico nos dio la opción y a través de una votación volvimos a los entrenamientos. Acá yo creo que se podía porque no había mayor complicación por el tema del contagio del virus, aparte que lo hacíamos con los resguardos necesarios. Entrenábamos en grupos de cinco jugadores, a distintos horarios y el grupo que venía después era siempre cada media o una hora. Cuando llegábamos estaba el paramédico con alcohol gel, nos limpiábamos las manos y todo.

¿A distancia o se entrenaba normal?

Manteníamos distancia, también cuando elongábamos al terminar el entrenamiento y nos íbamos de inmediato a la casa. Nos duchábamos acá, ni si quiera entrábamos al camarín.

¿No hacían fútbol?

No, hacíamos calentamiento, trabajos de fuerza, control y pases, y terminábamos con un trabajo de remate, más táctico. Eso era el entrenamiento.

¿Cuánto alcanzaron a entrenar así?

Dos semanas justas, cada tres días.

¿Cómo fue regresar al césped después de semanas encerrados?

Fue rico, en casa no se puede hacer mucho. Acá en El Salvador todos tienen patio de tierra. Volver a la cancha y ver el verde de nuevo, compartir con los compañeros, aunque sea a lo lejos, es distinto. Da una alegría volver a tocar la pelota, poder rematar al arco y todo eso.

¿Cómo tomaron la medida del Seremi?

No le veo una razón para que lo hayan hecho, porque estaban todos los resguardos necesarios y acá no había casos. Creo que se podía, de hecho en el Seremi de acá de la Región de Atacama habían dicho que sí, y al rato, no recuerdo si ese mismo día, salió la información desde Santiago que no nos permitían entrenar. Imagínate, y ahora están pensando en abrir los malls donde se va a llenar de gente, lo encuentro un poco ridículo.

¿Creen que los otros equipos los miren mal por sacar una posible ventaja?

Al principio sí teníamos el miedo de que pasara algo así, pero no pasó nada. Cuando lo íbamos a hacer se lo informamos altiro al SIFUP para que también estuvieran al tanto de todo y no pasara eso; tampoco es que estuviéramos sacando ventaja. Aparte, muchos clubes de Santiago o de otros lados a lo mejor tienen las condiciones para poder entrenar en sus casas, en un condominio o departamento quizás podías bajar al patio y hacer algo mucho mejor de lo que nosotros podíamos hacer en nuestras casas. Por ese lado, no nos dijeron nada así.

¿Cree que el Seremi lo hizo para aplicar ley pareja con los equipos?

Yo creo que sí, para que después no se hable y todo eso.

¿Cuánto cree que necesiten entrenar antes de volver a jugar?

Lo que se está hablando, tres semanas, para poder entrenar y hacer un tipo de pretemporada.

¿Muy difícil retomar el nivel?

Lógico, se pierde habilidad, sobre todo si no estás jugando. En las vacaciones uno se junta con los amigos, juegas una pichanga y estás en contacto con el balón, pero ahora es más complicado. Creo que en esas tres semanas vamos a tener que hacer todo lo posible para prepararnos de la mejor manera y afrontar bien la vuelta al torneo.

¿Se pone malo el futbolista sin entrenar con balón?

No sé si malo jaja, pero al principio cuesta agarrar la parte técnica. Después de unos días vuelve todo.

No le ha faltado acción en cuarentena con el torneo eSports. ¿Quién lo escogió para representar a Cobresal?

Hoy en día el juego de fútbol que más se juega es el FIFA, pero yo toda mi vida he jugado PES, siempre. Cada año me lo compro cuando sale y cuando se supo que había este torneo avisaron por el grupo de Whatsapp y preguntaron quién quería jugar. Yo no dije nada, no quería, dije que jugara alguno de los cabros chicos. Aparte hace rato no jugaba, pero mis compañeros dijeron que era mi oportunidad, que jugara, porque soy el único que juega PES, el resto FIFA, entonces me eligieron y no quería, pero terminé aceptando. No pensé que me iba a ir tan bien.

¿Se preparó?

Empecé a jugar un par de partidos antes del inicio del torneo para que me pillara calentito.

¿Le motiva este torneo?

Sí obvio, uno se pone nervioso y tenso por lo mismo. Estoy jugando en la casa de Juan Carlos Gaete porque la señal del internet agarra mejor allá, y cuando llego a mi casa mi señora me dice que estaba nerviosa igual que en los partidos, es todo muy similar y todos quieren ganar. Además tienes el peso de mucha gente que te está apoyando, que quieren que uno gane y eso hace que uno se ponga tenso. Hay que jugársela para poder avanzar.

¿Qué le dicen por haber eliminado a Colo Colo? Los tiene de caseros.

Aparecieron hasta memes. Me ponía a leer los comentarios, decían que era su bestia negra jaja.

Hasta en los juegos se le dan bien las cosas ante los albos. ¿Por qué?

No sé, coincidencia. Yo trato de enfrentar todos los partidos con las mismas ganas y hambre de marcar goles. Pasó que justo en el Monumental les hice los dos goles y en El Salvador también. Coincidencia nomás.

¿Se ve en uno de los clubes grandes en lo que le queda de carrera?

Sí obvio, está latente la posibilidad de llegar, sobre todo cuando uno hace buenas campañas. Siempre estará la esperanza de llegar a un equipo grande, espero poder hacerlo.

¿Le llama la atención alguno en particular?

No, cualquier equipo de Santiago si es grande voy a estar feliz, ya sea Católica, la U o Colo Colo.

¿Qué ocurre con los sueldos en Cobresal?

Todo normal, no nos han hablado de rebajas ni nada de eso, por lo mismo fue una de las razones por la cual volvimos a los entrenamientos, fue como una vuelta de mano. El club y los dirigentes se han portado bien.

¿Qué le parece que a jugadores se les deje de pagar su sueldo?

Es feo, porque me pongo en el lugar de los jugadores. Debe ser feo que te toquen tu sueldo, a nadie le gusta. No me parece justo, espero que puedan llegar a una solución justa para que se arregle todo eso. Sé que muchos clubes van a descontar pero luego les van a devolver la parte que les están quitando, pero en varios creo que no, en Colo Colo al parecer no querían, entonces eso ya lo encuentro injusto.

Si a usted le pasara ya tiene un plan b con sus cabañas.

Sí, están camino a las termas de Chillán, pero tampoco están funcionando, están cerradas en este momento. Había llamado gente para ir y todo pero como están mis papás allá dijeron que no.

Depende del fútbol entonces.

Claro, esperemos que esto se solucione rápido nomás.