“Se toman determinaciones estatales con efectos muy malos”: Felipe Muñoz aborda la amenaza de FIFA y Conmebol a la ANFP

Los clubes del fútbol chileno sacan la voz luego de la carta que la FIFA y la Conmebol enviaron conjuntamente a la Federación de Fútbol de Chile. En Zúrich y en Luque hay inquietud por las modificaciones a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas y la separación entre la ANFP y la federación, que hoy funcionan bajo el mismo alero. Lo consideran una intromisión estatal.

Ahora, Felipe Muñoz alza la voz. El presidente de Rangers de Talca atiende a El Deportivo para hablar en profundidad sobre las implicancias de la misiva que remece al Consejo de Presidentes. “Yo tengo que responder desde la óptica de un club profesional, que no necesariamente es la misma que la ANFP, ya que muchas veces se confunde como si fueran lo mismo”, comenta de entrada.

El empresario aborda las materias del escrito, pero antes habla de la discusión que se llevó a cabo en el Senado. “Estoy convencido que la nueva normativa legal que se pretende aprobar aborda algunos aspectos que son importantes de perfeccionar como son el asunto de la multipropiedad de los clubes, los conflictos de interés y la fiscalización del cumplimiento normativo. Sin embargo, existen otros asuntos que han sido incluidos en la iniciativa que tienen injerencia en cómo se administra la Federación de Fútbol de Chile, la ANFP y los clubes, que son los temas que la FIFA y Conmebol les preocupan ya que en esos aspectos si se ve una intromisión estatal en materias que la FIFA ha definido que son exclusivas del fútbol”, señala.

Muñoz es claro en su postura. “Hay que ser cuidadosos al momento de avanzar en esta modificación legislativa y no hacer oídos sordos a lo que ya se nos ha advertido de FIFA y Conmebol, para que no ocurra que una buena iniciativa genere más problemas que beneficios, por asuntos que no tienen que ver con el espíritu que la impulso originalmente”, dice.

El Consejo de Presidentes de la ANFP.

“Llama la atención que se valoren adecuadamente, por un lado que se diga que estos cambios vienen solicitados o impulsados por FIFA cuando la realidad que muestra esta carta es todo lo contrario y por otra parte que se hable la separación de la Federación de Futbol de Chile de la ANFP, como si la ANFP administrara por si solo la Federación, cuando la realidad es que la Federación tiene una administración compuesta por la ANFP y ANFA, representando al futbol profesional de Chile (masculino y femenino) y al futbol amateur respectivamente, que son los únicos estamentos que la FIFA reconoce cómo válidos para la administración de una Federación”, añade.

La visión de los clubes

El propietario del club rojinegro también aborda materias en las que siente que el fútbol se ha visto perjudicado por situaciones que no le atañen directamente. “Un asunto que en general preocupa, desde la vereda de la dirigencia de clubes, es que ha ocurrido en tiempos recientes que se toman determinaciones estatales ajenas al futbol, bien intencionadas sin duda, que son incluso valoradas positivamente en la opinión pública pero que terminan teniendo efectos muy malos en la actividad del futbol profesional de Chile y después se le termina endosando la responsabilidad a la ANFP, a la Federación o incluso a los clubes”, dice.

Al respecto, ejemplifica con dos situaciones. “Hace ya cerca de una década que Carabineros no está a cargo de la seguridad de los partidos profesionales de futbol, endosándole esta tarea a que los clubes contraten guardias de seguridad que no pueden estar armados ni pueden detener a alguien que esté haciendo un hecho violento. No existe ningún ejemplo exitoso en Sudamérica de seguridad en los estadios sin la presencia policial e incluso en aquellos países que más avanzado en este último tiempo en seguridad, que son justamente los países con mejor rendimiento deportivo, como Brasil, Argentina y Colombia (con su proyecto goles en paz), tienen cada vez una presencia más masiva de policías dentro y fuera del estadio”, comenta.

El otro va por otra vertiente. “Un segundo ejemplo de este punto es cuando se aprobó la ley de Profesionalización del Futbol Femenino en Chile, que repito estaba bien intencionada, sin embargo solo se apuntó a obligar a los clubes, que no estaban preparados, a contratar planteles profesionales femeninos para la competencia, pero no se fomentó junto con ello proyectos serios de inversión en infraestructura, masificación, promoción del deporte y financiamiento de la actividad destinados exclusivamente al fútbol femenino, resultando entonces en que existen grandes deficiencias en llevar adelante la actividad del futbol femenino como se merece, ya que como se normó se transformó en la práctica que la actividad del futbol femenino depende de los ingresos que los clubes puedan generar a través del plantel profesional masculino”, señala.

“Entonces los clubes terminaron recortando sus presupuestos en el futbol joven masculino para poder cumplir con la ley, que era de la única parte que podían hacerlo. Con estos dos ejemplos quiero mostrar que después cuando se culpa a los clubes de la seguridad en los estadios, del escaso desarrollo del fútbol profesional femenino y de la menor inversión en el fútbol joven, nadie se acuerda que hubo decisiones a nivel político que fueron determinantes en estos aspectos para llegar a la realidad que hoy muestran”, suma.

Finalmente, Muñoz vuelve al punto inicial con una reflexión. “Con todo esto quiero decir que ahora que se debe implementar a nivel legislativo algo que pretende mejorar la actividad del fútbol profesional en Chile, esta vez sí se tome en consideración los aspectos en que los actores del fútbol estamos poniendo las alertas, sino pasará que nuevamente toda la actividad del fútbol sufrirá por estas decisiones”, cierra.