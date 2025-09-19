SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Sería un orgullo”: Gabriel Suazo confiesa su ilusión de ver a Manuel Pellegrini en la banca de la Roja

El lateral del Sevilla, quien llevó la jineta de capitán de la Selección en los partidos ante Brasil y Uruguay, le abre la puerta del combinado nacional al Ingeniero.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Gabriel Suazo, en el partido entre la Roja y Brasil (Foto: Carlos Parra-Comunicaciones FFCH)

Gabriel Suazo terminó siendo el capitán de la Selección. Llevó la jineta en los partidos frente a Brasil y Uruguay, que marcaron el término de un ciclo nefasto: la Roja quedó eliminada del Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, el próximo año y terminó colista en la tabla de la Eliminatorias.

El lateral del Sevilla procura mirar hacia el futuro. Lo hace con una particular ilusión: ver a Manuel Pellegrini en la banca de la Roja.

“Sería un orgullo”: Gabriel Suazo se ilusiona con ver a Manuel Pellegrini en la Roja

El carrilero no vacila al elevar la opción del Ingeniero como eventual responsable de un ciclo que tenga como objetivo la clasificación al Mundial de 2030. “Como chileno, muy feliz y orgulloso de la trayectoria que ha tenido. Si algún día le toca y lo decide, uno se va a enorgullecer de tener a un seleccionador nacional de un gran nivel mundial y reconocido en Europa", plantea, a modo hipotético, en la entrevista que le concede al sitio Muchodeporte.com.

"No sé si ha habido algún entrenador chileno tan reconocido acá. Sería un orgullo para nosotros“, complementa, en la misma línea de admiración.

Manuel Pellegrini.

Eso sí, no deja de lado la actual condición del Ingeniero: es el técnico del Betis, el máximo rival del Sevilla. “Hoy por el hoy es mi rival, eso es así. Cuando toque enfrentarme querré ganar como nada en este mundo, pero con mucho respeto a Manuel. Es un tremendo entrenador y, aunque no lo conozco, como persona también debe serlo“, puntualiza.

La capitanía

En la misma entrevista, el jugador formado en Colo Colo aborda la condición de capitán que tuvo en los últimos duelos del proceso. “Más que un reto, me enorgullece tanto a mí como a mi familia. Es por lo que hemos luchado durante muchos años, sacrificando muchas cosas. La carrera de futbolista es linda. Cuando uno crece entiende las diferencias con un trabajador normal, pero conlleva mucho sacrificio detrás, sobre todo cuando es joven deja de lado muchas cosas en la vida. Para mi familia es un orgullo que yo porte el brazalete, al igual que para mí“, sostiene.

De esa consideración surge un compromiso. “Intentaré cada vez que me toque, representarlo de la mejor forma y llevar a la Selección donde se merece, compitiendo en los mundiales e intentar volver a ser campeón de América, ya sea como capitán o como un jugador más. No cambio mi forma de ser por ello. Siempre intentaré ayudar a mi selección para intentar volver a disfrutar de los logros del pasado”, apunta.

El aporte de Alexis Sánchez

Suazo también tuvo palabras para el otro chileno del Sevilla: Alexis Sánchez. “Es uno de esos jugadores ganadores que lo único que quieren cada partido y entrenamiento es ganar. Eso es lo que necesita hoy Sevilla, sangre y pasión también de nosotros los latinos para ir hacia adelante y ganar”, manifiesta.

“Es un jugador grandísimo. Demuestra la calidad que tiene por más que alguien hable de la edad. En algunos partidos puede entrar treinta minutos y hacer esa aportación, y si en otros lo puede hacer en sesenta, noventa o más, mejor aún para nosotros”, sentencia.

