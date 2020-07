Simón Guerra: “El Barcelona en voley es bueno, pero no como en el fútbol”

El 29 de junio no fue un día normal para Simón Guerra (24). Recibió felicitaciones y atendió entrevistas al teléfono. ¿El motivo? Se anunció su fichaje en el Barcelona, equipo de vóleibol español recién retornado a primera división, a la que casi siempre ha pertenecido. El central de la selección nacional está feliz por su paso, aunque sin ponerse ansioso. Aprovecha su último mes en Chile con precauciones ante la pandemia, aunque sin las cadenas de una cuarentena obligatoria, como se puede gozar en Tongoy.

¿Cómo se dio su fichaje con el Barcelona?

Se le ha dado impacto mediático a todo esto... El Barcelona en voley es bueno, pero no como en el fútbol. El entrenador me habló como un mes antes de cuando salió la noticia, cuando seguía con contrato en Berlín. Iba a seguir jugando en Alemania, y a la semana de que me llamaran del Barcelona tuvimos una reunión y nos dijeron a los extranjeros que no íbamos a seguir, porque el entrenador nuevo que contrataron no iba a llamarnos para llevar a los suyos. Apenas terminó esa reunión, corté y llamé al entrenador del Barcelona para contarle. Luego firmamos contrato y todo.

¿El cambio es un ascenso o un retroceso en su carrera?

Retroceso no, para nada. La liga española se está armando súper fuerte, es una liga que históricamente ha sido buena. No es de las cuatro mejores del mundo, pero van muchos jugadores de todos lados y está casi al mismo nivel que la alemana. Creo que la alemana es mejor porque tiene al SSC Berlín, que es el campeón y se mete entre los mejores equipos de la Champions League casi todos los años. Pero el resto de los equipos está a un nivel muy parecido.

¿Alcanzó a terminar la temporada en Alemania?

Se suspendió justo cuando empezó a quedar la cagada en Italia. Nos avisaron que no seguía más y cada uno se fue a su casa. Seguimos con contrato vigente hasta que nos avisaron que el entrenador nuevo no nos llamaría.

Barcelona se asocia a un equipo glorioso, pero en fútbol. ¿El de voley responde a la grandeza del nombre?

Es un equipo que se ha mantenido en primera división mucho tiempo, siempre metiéndose en playoffs hasta hace dos años, que tuvieron una mala liga y descendieron. El año pasado salieron campeones invictos de segunda división y volvieron a primera.

¿Agrega dificultad al desafío que vengan de segunda división?

Yo creo que no. Un equipo que descendió un año y salió campeón invicto demuestra que es de primera. Aparte, uno piensa que el equipo no va a permitir que pase de nuevo. Van a inyectar más plata, traen nuevos jugadores y este año más que nunca van a tratar de meterse lo más arriba posible.

¿Cuándo se incorpora?

Los primeros días de agosto. Los entrenamientos parten el 18 y quieren que llegue lo antes posible para entrenar con todo.

¿Para entrenar de forma presencial?

Sí, todo normal.

¿Le genera incertidumbre no saber si podrá viajar para ese entonces?

La verdad es que no. En ese sentido estoy súper tranquilo, porque ya firmé contrato. Si no me voy en agosto me voy en un mes más, en septiembre. Por ese lado estoy cero ansioso. Si se tiene que viajar después, se viaja después.

Va a una ciudad donde el deporte que manda es el fútbol. ¿Le gusta?

A veces veo los Mundiales, pero nada. Ahora parece que me va a empezar a gustar.

¿Le gustaría ir a ver un partido al Camp Nou?

Sí, por supuesto. Pregunté altiro si se podía ir a ver los partidos. Me dijeron que sí, que a veces conseguían entradas. Feliz si se puede ir, a ver a mi compatriota.

Si no le dan entradas, quizás Arturo Vidal pueda ayudar.

No lo conozco ni cerca, pero le voy a tirar un mensajito por si sale.

¿Cómo vive la pandemia?

Yo estoy en Tongoy y no hay cuarentena ni muchos casos confirmados. Muy tranquilo, acá hay mucho espacio para moverse. Estoy con mi familia, que no los veía hace mucho ni pasaba tanto tiempo con ellos. No hay cuarentena obligatoria, entonces, como hay playas, cerros, de todo, no me junto con personas, pero hasta me he metido al mar. No hay nadie cerca, la playa está entera para mí solo, entonces no se ha sentido la cuarentena.

Como a sus amigos Matías Banda y Dusan Bonacic, le apasiona la música tecno, ¿ha tenido tiempo para eso también?

Para mí es un tema bastante serio eso, porque quiero dedicarme a la música electrónica cuando termine mi carrera. Estoy estudiando con un sello inglés que se llama Toolroom Records. También estudio producción musical en Berlín. He aprovechado el tiempo libre para estudiar, producir harto y aprender cosas nuevas. He estado días completos estudiando. Ahora en Barcelona quiero estudiar ingeniería en sonido.

¿Terminó los estudios en Berlín?

Era un año, hice mi última clase y al día siguiente me vine.

Ahora estará cerca de Ibiza, isla de fiestas y música electrónica.

Sí. Tengo ganas de ir a conocer. Obviamente, después de que termine la liga. Es complicado hablar de eso siendo deportista. Lo hemos hablado con Matías y Dusan, que nos gusta dejar en claro que primero somos deportistas. No es que nos vayamos a arrancar a mitad de temporada. Hay tiempo para todo y separamos bien las cosas. Nosotros vamos por el lado más nerd, de estudiar la producción musical más que por el tema de las fiestas.

¿Entrena con la selección?

Estamos entrenando pesas por las mañanas y en la tarde yoga. Martes y jueves por Zoom, y miércoles y viernes hacemos preparación física por nuestra cuenta.

¿El objetivo son los Juegos Panamericanos de Santiago 2023?

Así es. Tenemos también el Sudamericano específico, pero el campeonato grande sería Santiago 2023.

¿Pasó la pena de no ir a Tokio?

Sí. Está superado. Es terrible, pero no me pego con una piedra en el pecho por haber perdido. El deporte da revanchas.