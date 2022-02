Simone Inzaghi revela el mensaje de Alexis Sánchez en su retorno a Italia: “Me dijo que está en la mejor forma posible”

Alexis Sánchez consolidó su gran momento en la pasada fecha de Eliminatorias. El delantero tuvo una actuación descollante en la victoria de la selección chilena ante su par boliviana, ante lo que no guardó silencio ni la prensa italiana. El chileno ya está de vuelta en territorio italiano en busca de continuar con su buena racha con el Inter de Milán, club puntero de la Serie A que tiene un partido trascendental el próximo sábado: el Derby della Madonnina, que enfrenta a los neroazurri contra el Milán.

En ese marco, el entrenador lombardo, Simone Inzaghi, también tuvo palabras para referirse al momento actual del atacante. Además, indicó que está evaluando al resto de los delanteros para decidir quiénes serán titulares en el encuentro del fin de semana.

“Me quedo con el entrenamiento de esta tarde para evaluar los titulares. Lautaro (Martínez) hizo un trabajo parcial con (Felipe) Caicedo ayer pero lo vi bien. Por su parte, (Alexis) Sánchez me dijo que está en la mejor forma posible. Lo veré hoy”, comentó.

El adiestrador mencionó la importancia de contar con la mayoría del plantel en el parón por las fechas FIFA. En esta ocasión, los jugadores europeos no fueron con sus respectivos países y el club no cuenta con jugadores africanos, por lo tanto pudieron entrenador con plantilla casi completa. “Fue importante. Me hubiera gustado tener también a Matías Vecino, Lautaro Martínez y Alexis Sánchez desde el principio. Arturo Vidal se quedó, Vecino volvió antes y hoy veré a Sánchez. Pero comparado con las otras veces fue una parada diferente”.

Alexis Sánchez y Lautaro Martínez se enfrentaron en el pasado encuentro entre Chile y Argentina por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP).

Competencia en el ataque

Cabe recordar que Felipe Caicedo es uno de los flamantes nuevos refuerzos lombardos. El ariete llegó proveniente desde el Genoa, pero es exjugador de Lazio, equipo que dirigió Inzaghi antes de recalar en el Inter. El ecuatoriano, además de ya ser conocido por el estratega, es de su completo gusto, por lo que Sánchez tendrá una ardua competencia en el frente de ataque.

Inzaghi también tuvo palabras para el carrilero Robin Gosens, último refuerzo de cara a la segunda parte de la temporada, y para Joaquín Correa, otrora delantero de Lazio y compañero de Caicedo, que se encuentra lesionado. “Lo veré hoy (la formación). Solo faltan Correa y Gosens. El alemán está terminando su periplo y ya han pasado dos semanas para Correa desde la lesión. Está tranquilo y espera acelerar su regreso”, indicó el italiano.

Al ser consultado sobre si tiene un plantel más completo luego de la llegada de los refuerzos, el estratega afirmó enfáticamente. “Sin duda. Por Gosens habrá que esperar un poco más pero es una excelente señal, todos lo conocemos. Caicedo lo entrené por muchos años, fue esta oportunidad después de que Sensi se fuera. Estábamos listos y estoy contento con lo que hicimos y lo que estábamos haciendo antes del mercado de fichajes”.

Felipe Caicedo, nuevo delantero del Inter de Milán.

Derby della Madonnina

Inter de Milán y Milán encabezarán un nuevo clásico en la ciudad italiana, pero con un condimento especial: ambos equipos son primero y segundo, respectivamente, en la Serie A. El Inter ostenta 53 puntos, mientras que el Milán comparte la segunda ubicación con el Napoli, ambos con 49 unidades. El partido será clave, pero Inzaghi le baja el perfil, puesto que recién está comenzando la segunda rueda.

“Yo creo que no porque faltan tantos partidos. Vimos el partido de ida: en el derbi teníamos 7 puntos menos, lo igualamos y estuvimos muy bien para compensar. Es un partido muy importante, sabemos lo que representa para la afición pero con 15 partidos al final hay mucho por jugar”, sentenció.