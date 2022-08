Tour Championship: Joaquín Niemann sufre en una irregular tercera ronda interrumpida por la lluvia

Joaquín Niemann sufrió en lo que fue una irregular tercera ronda en el Tour Championship, con su cabeza aún indecisa sobre si formar o no parte del LIV Golf. El nacional firmó este sábado, antes de que la jornada tuviese que suspenderse por lluvia, una tarjeta de -1, lo que deja en -12 su acumulada. Su score, pese a que no lo deja sin chances de título, sí lo hace aguardar por un milagro, pues el líder, de momento, es el norteamericano Scottie Scheffler, quien domina con -19. De todas formas, el chileno se mantuvo en el Top 10.

El talagantino sonrió el viernes gracias a un águila que le arregló el día y que lo mantuvo en la parte alta del certamen. Este sábado, tenía la compleja tarea de mantenerse en racha y no ceder terreno. Su arranque, sin embargo, estuvo cerca de ser el ideal, ya que un bogey de entrada, en el primer agujero, puso cuesta arriba su objetivo de seguir en racha.

Niemann enfrentó los hoyos siguientes con la gran tarea de reponerse. En su cabeza, sabía que no podía cometer más errores y que su trabajo con el putt debía mejorar con urgencia. Tan en serio se tomó aquello que todo, por algunos instantes, le salió bien.

El chileno consiguió su primer birdie del día en la tercera bandera, para luego lograr nuevos tiros bajo el par en los agujeros 5, 6 y 8. Ese registro le permitía al nacional dejar su tarjeta del día en -3 y enfrentar los hoyos finales con mayor confianza.

Pero Joaco sufrió aún más. No solo porque tropezó con nuevos bogeys, en los agujeros 10 y 14, sino que también porque la jornada debió suspenderse por la intensa lluvia que cayó sobre la cancha que alberga el certamen. Eso obligó a que esta se suspendiera por el agua, así como también por la falta de luz que perjudicó el correcto desarrollo de la competencia.

De esta forma, la tercera ronda del Tour Championship se retomará este domingo, día en el que previamente estaba agendada la cuarta y última jornada del torneo que podría ser el último de Niemann en el PGA. Esto, debido a que el nacional ya admitió que no descarta la posibilidad de sumarse al LIV, la superliga saudí del golf que tiene en aprietos a la que, hasta su aparición, era el principal circuito de la disciplina a nivel internacional.

En diálogo con Golf Channel, Joaco le dejó la puerta abierta al certamen que pretende robarse todo el protagonismo del golf. “Aún no he tomado una decisión”, dijo el chileno sobre lo que será su posible emigración del PGA Tour al LIV. Joaco dice que se trata de una determinación que tomará una vez que finalice el torneo: “Obviamente, hay algunas cosas que tengo que ver primero, pero no estoy pensando en eso ahora. Quiero terminar los playoffs y luego ver cuál será mi decisión”.

El chileno continuará, si el tiempo lo permite, con su tercera ronda para luego enfrentar la última. Está consciente de que debe mejorar sus números en la que podría ser su última competencia en la que, por ahora, es la máxima liga de golf del mundo.