Ariel Holan, DT de la UC: “Un equipo de trayectoria como la U puede tener un mal año y parece que es una catástrofe”

Ariel Holan se fue conforme. Además del resultado, Universidad Católica jugó un partido redondo ante su rival estudiantil, sobre todo en el trabajo colectivo e individual de sus jugadores.

“Nunca sabes lo que puede pasar en los clásicos. Tuvimos control de juego en el circuito de pase y recepción. No podíamos entrar en un partido emocional, sino llevar adelante nuestro juego, en varios pasajes lo hicimos, eso me reconforta”, dijo el transandino.

Asimismo, reconoció que “la U es un rival duro, un clásico. Ellos tienen buenos futbolistas y un cuerpo técnico que trata de contrarrestar nuestros argumentos de circulación del balón. Si analizas el trámite, el partido me deja muy satisfecho, conforme”.

Consultado sobre el trabajo de Fabián Orellana explicó que “defendió con todo ante un lateral como Andía que pasa bien. Fabián lo hizo muy bien y en el aspecto ofensivo no tuvo tanto juego, atacamos más por la derecha que por la izquierda. Orellana tiene una gran experiencia, no solo selección, también internacional. Lo ha hecho bien por ambas bandas y por el centro del campo. Me siento muy satisfecho, tiene una disposición excelente, eso deja claro su categoría dentro y fuera de la cancha”.

La situación de la U

Sin embargo, al margen de la victoria de su equipo, el resultado complica aún más a los azules que, fecha a fecha, se complican más con el tema del descenso.

“La U tiene futbolistas de jerarquía, pero uno nunca piensa que pueden pasar estas cosas. Los equipos grandes pueden pasar malos momentos. Un equipo de esta trayectoria puede tener un mal año y parece que es una catástrofe. Eso retroalimenta el problema”, dijo el técnico cruzado

De inmediato lo extrapoló a su escuadra, ya que “yo decía que tenemos que crecer, estaba preocupado porque no estabilizamos nuestro nivel de rendimiento. Somos poco eficaces y perdemos puntos y eso lleva a situaciones delicadas”.

Y de esa manera confirmó que “no quiero pecar de pesimista u optimista. En ese realismo estamos reconstruyendo el tejido futbolístico, se basa no solo en lo colectivo, sino en la mejoría de futbolistas de experiencia y trayectoria, pero que están lejos del techo”.

Sobre el mismo tema, Holan reconoció también que los clubes grandes pasan por momentos institucionales en los que todo se hace más grande.

“Estabilizar un equipo no es sencillo. Como le está costando a Diego (López) y a Gustavo (Quinteros) también en su momento. Hay momentos de los equipos. Estamos saliendo de ese momento con buen juego, los de experiencia y retroalimentan al resto”, dijo el transandino.

Sobre sus opciones en el campeonato nacional, aseguró que “no podemos descuidar el torneo, la U tampoco. Trataremos de terminar el mejor torneo posible de como empezamos, eso decía cuando me preguntaban por el penta. Puede correr mucha agua bajo el puente”.

También de refirió al posible retiro del Chapa Fuenzalida explicó que “no es una decisión que pueda tomar, yo solo cito o roto a los jugadores. A mí me encantaría que siguiera, es una expresión de deseo y sentimiento. Tengo el placer de entrenarlo, es un profesional y una gran persona”.

Y destacó el trabajo de Isla: “Mauricio nos dio circulación y triangulaciones, conoce los tiempos para cambiar el ritmo. Es un jugador importantísimo para nosotros y para el fútbol chileno. Va agarrando ritmo, pero está lejos de su techo”.

Consultado sobre la diferencia que podría haber hecho el ingreso más temprano de Darío Osorio, delantero azul, el ex técnico de Santos de Brasil no quiso entrar en polémicas.

“No creo que sea un problema menos para nosotros. Yo debería estar en el entrenamiento del rival. Bajo ningún concepto podría decir que podría haber hecho otra cosa que no hizo. Osorio tiene unas características y otros tendrán otras. No me siento con la autoridad para opinar de su decisión. No te la puedo responder. Cualquier opinión se puede nublar por la emoción del resultado”, explicó Holan.