    El Deportivo

    UEFA sanciona al Real Madrid y le amenaza con el cierre de una parte del estadio Bernabéu

    El organismo del balompié europeo comunicó una multa por USD$17 mil y avisó más castigos en caso de reincidencia por racismo.

    Por 
    Diego Donoso
    El club madrileño fue castigado por el acto de uno de sus hinchas. Foto: @realmadrid (X).

    El duelo entre el Real Madrid y el Benfica por los playoffs de la Champions League continúa con repercusiones. En el partido de ida, se generó un escándalo por las acusaciones de racismo de Vinícius Júnior contra Gianluca Prestianni, lo que terminó en el uso del protocolo antirracismo. Pero, en esta ocasión el equipo bajo la lupa fue el español.

    En el partido de vuelta de la llave, los madrileños ganaron por 2-1 para cerrar la fase previa y conseguir el pase a los octavos de final. Fue en este segundo enfrentamiento que la transmisión del partido captó a un aficionado de los blancos realizando un saludo nazi.

    El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió multar con USD$ 17 mil al conjunto de la capital española por el hecho. Ello, a pesar de que el elenco identificó al hincha momentos después de lo ocurrido y lo expulsó del recinto.

    El organismo europeo tomó la decisión de penalizar económicamente al Madrid y dejarlos advertidos por si la barra reincide en el plazo de un año.

    La amenaza de la UEFA

    La sanción de los dirigentes del balompié en el viejo continente no terminó allí, porque avisaron que si se vuelven a dar “comportamientos racistas y/o discriminatorios” por parte de los fanáticos de la Casa Blanca ya se encuentra estipulado otra penalización.

    Se planea castigar con el cierre parcial del Santiago Bernabéu si en el lapso de un año se dan nuevamente actos discriminatorios. En específico, son los 500 asientos adyacentes a la tribuna sur inferior del recinto, donde se ubica la Grada Frans, lugar de los fanáticos que más alientan durante los encuentros.

    El próximo partido de los Merengues por Champions League es el 11 de marzo en los octavos de final ante Manchester City. Los locales podrán contar con el aforo completo, pero la organización estará atenta a la posible repetición de este tipo de actos.

    Más sobre:UEFAReal MadridBenficaManchester CityChampions LeagueEstadio Bernabéu

