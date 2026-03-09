SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    “Un Betis vulgar; una imagen pobrísima”: la prensa española arremete contra Manuel Pellegrini por la caída del Betis

    Los medios hispanos criticaron duramente al Ingeniero luego de la derrota ante el Getafe, por 2-0: "Una derrota sin paliativos, inapelable".

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El Betis sufrió una dura caída ante el Getafe. Foto: @RealBetis (X).

    El Betis de Manuel Pellegrini tenía la necesidad de ganar para dejar atrás el empate en el derbi ante el Sevilla, en un resultado que desató críticas para los verdiblancos, que dejaron escapar la victoria. Sin embargo, se estrellaron en su visita al Getafe. Los azules se impusieron por 2-0 en el Coliseum.

    En ese sentido, la prensa española cuestionó severamente lo realizado por la escuadra del Ingeniero, que alineó un equipo mixto pensando en la Europa League: “Bordalás se ha regalado tres puntos de oro en su partido 300 como técnico en Primera división imponiéndose esta vez en la batalla táctica y de estilos a Pellegrini”, escribió Marca, por ejemplo, en su comentario.

    Mundo Deportivo, en tanto, fue más tajante y cargó contra Pellegrini: “El Getafe somete a un Betis vulgar”, tituló el medio catalán. “Los numerosos cambios de Pellegrini fueron un fiasco”, continuó en la bajada.

    Los verdiblancos dieron una imagen pobrísima y desperdiciaron una gran ocasión para haber amarrado la quinta plaza al no aprovechar los tropiezos de sus perseguidores”, añadió en el grueso de la crónica.

    Duras críticas contra Pellegrini

    El Correo de Andalucía cuestionó la oncena alternativa del Ingeniero: “La revolución en el once de Pellegrini no funciona y el Betis se estrella en Getafe antes de la vuelta de Europa”, tituló el medio.

    “Muchas caras nuevas que no surtieron el efecto deseado en el desarrollo del encuentro (...) Derrota dolorosa del Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, al que no le salió como planeó la revolución en un once falto de profundidad y en un equipo que nunca tuvo juego interior ni fue capaz de acelerar las jugadas en el tramo final”, complementó en el comentario.

    En tanto, El Diario de Sevilla tituló: “El propio Betis se cierra su techo en Getafe”. “Frío, frío, por momento distraído y hasta ausente estuvo el Betis en un rodeo que exige sangre caliente a borbotones, el Coliseum, donde sufrió una derrota sin paliativos, inapelable, ante el Getafe”, añadió.

    El severo análisis continuó en otra nota dedicada a la caída bética: “En una jornada de brazos caídos en el Coliseum, el Betis cayó derrotado ante el Getafe sin merecer nada más en un mal partido en el que Manuel Pellegrini hizo rotaciones y nadie demostró merecer más minutos en una plantilla que da para lo que da: pelear por ser quinto y hacer algo en Europa.

