Un clásico cargado de chilenos: River e Independiente chocan en Argentina

En el marco de la tercera fecha del Campeonato argentino Felipe Loyola y Luciano Cabral fueron titulares en la victoria de Independiente por 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata. Mientras que en la segunda parte entró desde el banco de suplentes Pablo Galdames.

Los dirigidos por Julio Vaccari marchan primeros en el grupo B de la Liga con tres triunfos consecutivos. El entrenador que asumió el cargo durante la temporada pasada, desde un inicio que le entregó la confianza al exHuachipato Felipe Loyola. El polivalente jugador de 24 años se convirtió en uno de los mejores mediocampistas del torneo al otro lado de la cordillera y se ha ganado a pulso el cariño de la hinchada.

Tras el fin del partido, el seleccionado nacional afirmó que están confiados en que podrán dar la sorpresa en este torneo. “Cuando se formó el plantel, sabíamos que teníamos que pelear todo lo que se nos viene por delante (...) Sabemos que el inicio de esto es sumamente importante para lo que queremos, que es pelear obviamente el título”, indicó el canterano de Colo Colo.

Loyola también fue consultado sobre el cambio posicional que determinó en que jugara en el medio de la cancha acompañado de Iván Marcone. “Me siento cómodo. Se lo hice saber también a Julio, me gustan las dos posiciones. Estoy muy contento en lo personal y estamos muy bien (...) Tenemos una semana larga de recuperación para ir a buscar esos tres puntos al Monumental”, complementó.

El volante de 24 años fue clave en la victoria de Independiente sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata. @Independiente / X.

La influencia de Cabral en el ataque de Independiente

Luciano Cabral se incorporó un poco más tarde a los entrenamientos del equipo a causa de su traspaso del León de México al cuadro de Avellaneda. No obstante, con el correr de los partidos fue ganándose el puesto y ayer fue clave en el triunfo del Rojo. Según la cuenta de X de Analytics Independiente, el diez del equipo tuvo un 77% de pases acertados en los 70 minutos que estuvo en cancha.

Fue figura en el triunfo agónico ante Talleres en Córdoba, donde se matriculó con el 3-2 que le permitió al Rojo quedarse con los tres puntos sobre el final del encuentro. Al día siguiente, el diario Clarín destacó la historia personal del seleccionado chileno al hablar sobre la victoria del cuadro de Avellaneda. “La redención de Luciano Cabral: de pasar 5 años preso por un homicidio a ponerse la 10 de Bochini para ilusionar a la gente de Independiente”. Los hinchas en redes sociales fantasean cada vez más con el juego del exCoquimbo Unido.

El Rojo se prepara para disputar uno de los clásicos del fútbol argentino. Este sábado 8 de febrero a las 20:15 horas Independiente visitará a River Plate en el Monumental de Núñez. El equipo de Paulo Díaz y Gonzalo Tapia no ha logrado mostrar su mejor rendimiento en los primeros partidos del año. En la antesala del partido, Julio Vaccari declaró no temerle al cuadro millonario. “¿Si me genera miedo? Nah, me están jodiendo. Es el partido más lindo para jugar, pero no podemos desviarnos de lo propio", consignó el DT.