SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Un largo contrato: la U renueva a Fabián Hormazábal e Israel Poblete en la antesala del crucial partido ante Lanús

El lateral derecho y el volante firmaron una larga extensión con los azules en la víspera del encuentro más importante del año.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
El lateral derecho Fabián Hormazábal firmó su renovación con la U. Club Universidad de Chile

Fabián Hormazábal ha sido una de las figuras más importantes de Universidad de Chile en la era de Gustavo Álvarez. El lateral derecho llegó el año pasado desde O’Higgins como una apuesta y terminó siendo un indiscutible en la formación azul y también en la Selección.

En su primera temporada jugó 33 partidos, anotó dos goles y contribuyó con cuatro asistencias, mientras que este año, la producción ha sido similar, con tres tantos y dos pases gol en 36 presentaciones. Además, ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025. Por este motivo, la dirigencia se apuró en asegurar su continuidad frente a los distintos sondeos del extranjero.

Así, este lunes fue anunciada la renovación del oriundo de Machalí hasta 2028, una noticia que dejó muy contento al futbolista. “Me lo tomo con mucha alegría y orgullo. Desde el primer día ha sido un honor estar acá y poder seguir me llena de motivación para lograr más cosas”, destacó.

“Es un orgullo tremendo poder defender esta camiseta, este escudo, y me llena de muchas más ganas de poder seguir logrando cosas. Con la misma del primer día, de querer ganar cada partido, de obviamente seguir creciendo y de seguir demostrando que estamos en la U y que esto es la U”, añadió.

“El lateral derecho se unió al Romántico Viajero a principios de 2024, empezando una etapa marcada por su gran impacto en el equipo. Desde su llegada se transformó en un jugador protagonista en ataque y defensa, ayudándonos a dejar huella en cada competencia en que participamos”, resaltó el club, a través de una nota de prensa.

Pero no fue el único que renovó en esta jornada, ya que Israel Poblete también estampó su firma para continuar hasta 2028. “Estoy donde quiero estar y espero seguir retribuyendo eso en cancha. Estoy más que agradecido con la gente del Club y con el hincha también. Me siento feliz de seguir en este hermoso Club”, declaró.

El volante oriundo de Maipú llegó a Universidad de Chile a inicios de la campaña 2022. Desde ahí acumula 134 partidos, siendo recordado por sus tantos a la UC y por el histórico gol ante Colo Colo, que rompió la racha de 23 años sin victorias azules en el Monumental.

En su etapa en la U, registra también los títulos de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025. “Creo que mi rendimiento ha sido progresivo y quiero que siga creciendo. Quiero que el Club siga mejorando y consiguiendo cosas importantes”, destacó.

Duelo clave

Luego del triunfo ante Palestino hace una semana, por la fecha 24 de la Liga de Primera, los estudiantiles han tenido varios días para preparar el compromiso ante Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que se disputará este jueves, a las 19.00, en el Estadio Nacional.

Este lunes, en el CDA, Gustavo Álvarez ya probó una oncena pensando en este duelo. El exestratega de Huachipato continuará con tres futbolistas en la defensa, un mediocampo poblado con dos carrileros que se pueden integrar a la última línea y un único delantero centro.

De esta manera, la formación que practicó este lunes Universidad de Chile estuvo compuesta por Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano y Lucas Assadi en el mediocampo; Lucas Di Yorio en la delantera.

Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa UFabián HormazábalCopa SudamericanaLanús

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales

Gloria Mamani Vilches: La joven experta

Cordero lamenta muerte de niño en choque de furgón escolar con delincuentes en Recoleta y descarta persecución policial

Fiscalía pone fin a investigación ante acusaciones de delitos sexuales en Legionarios de Cristo

Un vino de Concha y Toro recibe el reconocimiento como el mejor del mundo en un prestigioso evento del sector

Huida de delincuentes termina en accidente: vehículo choca con furgón escolar y un menor resulta muerto

Lo más leído

1.
Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

2.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

3.
Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

4.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

5.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

Cordero lamenta muerte de niño en choque de furgón escolar con delincuentes en Recoleta y descarta persecución policial
Chile

Cordero lamenta muerte de niño en choque de furgón escolar con delincuentes en Recoleta y descarta persecución policial

Fiscalía pone fin a investigación ante acusaciones de delitos sexuales en Legionarios de Cristo

Huida de delincuentes termina en accidente: vehículo choca con furgón escolar y un menor resulta muerto

Un vino de Concha y Toro recibe el reconocimiento como el mejor del mundo en un prestigioso evento del sector
Negocios

Un vino de Concha y Toro recibe el reconocimiento como el mejor del mundo en un prestigioso evento del sector

Salud mental en crisis: el rol urgente de las empresas en la prevención del suicidio

El Coordinador Eléctrico apunta a fallas en la transmisión tras el corte masivo de luz en la Región Metropolitana

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia
Tendencias

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong

Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

Un largo contrato: la U renueva a Fabián Hormazábal e Israel Poblete en la antesala del crucial partido ante Lanús

“Los vamos a matar; no van al Mundial”: los provocadores cantos de Argentina Sub 20 contra Chile en su regreso a Buenos Aires

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025
Cultura y entretención

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025

Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película

Soda Stereo agota show en Chile y suma nueva fecha de su concierto Ecos

Enviados de Trump llegan a Israel: El crítico momento del acuerdo de alto el fuego en Gaza
Mundo

Enviados de Trump llegan a Israel: El crítico momento del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”

“No les da un cheque en blanco”: Cómo el voto del “evismo” fue clave en el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales
Paula

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales

Gloria Mamani Vilches: La joven experta

Los entretelones de Vota por la Niñez