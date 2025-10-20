Un largo contrato: la U renueva a Fabián Hormazábal e Israel Poblete en la antesala del crucial partido ante Lanús

Fabián Hormazábal ha sido una de las figuras más importantes de Universidad de Chile en la era de Gustavo Álvarez. El lateral derecho llegó el año pasado desde O’Higgins como una apuesta y terminó siendo un indiscutible en la formación azul y también en la Selección.

En su primera temporada jugó 33 partidos, anotó dos goles y contribuyó con cuatro asistencias, mientras que este año, la producción ha sido similar, con tres tantos y dos pases gol en 36 presentaciones. Además, ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025. Por este motivo, la dirigencia se apuró en asegurar su continuidad frente a los distintos sondeos del extranjero.

Así, este lunes fue anunciada la renovación del oriundo de Machalí hasta 2028, una noticia que dejó muy contento al futbolista. “Me lo tomo con mucha alegría y orgullo. Desde el primer día ha sido un honor estar acá y poder seguir me llena de motivación para lograr más cosas”, destacó.

𝐇𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐚́𝐛𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟖 🤘🏼

Lo habíamos anunciado y ya es 100% oficial: El Rayo Fabián Hormazábal extendió su vínculo junto al Romántico Viajero 🔵🔴 pic.twitter.com/U7NQmizfV8 — Universidad de Chile (@udechile) October 20, 2025

“Es un orgullo tremendo poder defender esta camiseta, este escudo, y me llena de muchas más ganas de poder seguir logrando cosas. Con la misma del primer día, de querer ganar cada partido, de obviamente seguir creciendo y de seguir demostrando que estamos en la U y que esto es la U”, añadió.

“El lateral derecho se unió al Romántico Viajero a principios de 2024, empezando una etapa marcada por su gran impacto en el equipo. Desde su llegada se transformó en un jugador protagonista en ataque y defensa, ayudándonos a dejar huella en cada competencia en que participamos”, resaltó el club, a través de una nota de prensa.

Pero no fue el único que renovó en esta jornada, ya que Israel Poblete también estampó su firma para continuar hasta 2028. “Estoy donde quiero estar y espero seguir retribuyendo eso en cancha. Estoy más que agradecido con la gente del Club y con el hincha también. Me siento feliz de seguir en este hermoso Club”, declaró.

El volante oriundo de Maipú llegó a Universidad de Chile a inicios de la campaña 2022. Desde ahí acumula 134 partidos, siendo recordado por sus tantos a la UC y por el histórico gol ante Colo Colo, que rompió la racha de 23 años sin victorias azules en el Monumental.

En su etapa en la U, registra también los títulos de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025. “Creo que mi rendimiento ha sido progresivo y quiero que siga creciendo. Quiero que el Club siga mejorando y consiguiendo cosas importantes”, destacó.

Duelo clave

Luego del triunfo ante Palestino hace una semana, por la fecha 24 de la Liga de Primera, los estudiantiles han tenido varios días para preparar el compromiso ante Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que se disputará este jueves, a las 19.00, en el Estadio Nacional.

Este lunes, en el CDA, Gustavo Álvarez ya probó una oncena pensando en este duelo. El exestratega de Huachipato continuará con tres futbolistas en la defensa, un mediocampo poblado con dos carrileros que se pueden integrar a la última línea y un único delantero centro.

De esta manera, la formación que practicó este lunes Universidad de Chile estuvo compuesta por Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano y Lucas Assadi en el mediocampo; Lucas Di Yorio en la delantera.