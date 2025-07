Una final soñada en Wimbledon: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, la nueva rivalidad que se toma el tenis mundial

Este domingo, Wimbledon vivirá una final soñada. Jannik Sinner (1° del ranking ATP) se enfrentará cara a cara con Carlos Alcaraz (2°) para definir al campeón del Grand Slam británico. Para llegar hasta esta instancia, el italiano dejó en el camino a Novak Djokovic (6°) en semifinales, mientras que el español hizo lo propio contra el estadounidense Taylor Fritz (5°).

En un nuevo capítulo de un duelo que ha sido catalogado como generacional, los dos mejores tenistas del mundo tendrán distintas motivaciones que los llevarán a querer conquistar la corona en el All England. De un lado, el oriundo de San Cándido tiene sed de revancha por la final que se le escapó en Roland Garros: en esa oportunidad, sufrió una remontada y cayó ante el ibérico de forma dramática por 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (2). De la vereda contraria, en tanto, el nacido en El Palmar quiere ratificar su estatus de vencedor en la Catedral tras haber reinado en las ediciones 2023 y 2024.

En esa misma línea, los reyes del circuito animarán el enfrentamiento teniendo en cuenta un historial que los persigue. Y es que a lo largo de sus prominentes trayectorias, el favoritismo se inclina a favor del deportista hispano: Alcaraz lidera el cara a cara con un 12-4, siendo los triunfos en las finales del ATP 500 de Beijing, el Masters 1000 de Roma y el Grand Slam francés los más recientes. De hecho, en la instancia que se vivió en la capital italiano, Carlitos amagó el regreso de Sinner después de que estuvo tres meses fuera de las canchas por su castigo por dopaje.

En la última ocasión que se enfrentaron, Carlos Alcaraz terminó siendo el vencedor de Roland Garros 2025.

En ese sentido, el itálico, que luce los títulos del US Open 2024 y el del Abierto de Australia 2025, ya adelantó lo que será el cruce en su primera experiencia en una final sobre el césped inglés. “Compartir pista con Carlos y empujarnos el uno al otro al límite es genial. Es uno de los jugadores en los que me fijo, me encanta verlo jugar, lo talentoso que es. Ojalá sea un buen partido, como el último. Será difícil mejorar aquello. Intentaré dar lo mejor de mí, especialmente por los aficionados”, señaló.

Por su parte, Alcaraz reconoció las cualidades de su adversario y prometió desplegar su mejor nivel en esta nueva contienda. “Algo que Jannik tiene es que consigue mejorar después de cada partido, después de cada día, porque aprende de todo como el gran campeón que es, de las derrotas y de los partidos que juega. Estoy seguro de que se llevó muchas cosas de la final de Roland Garros, que lo van a hacer mejor. Va a ser mejor física y mentalmente. Estará preparado para dar el 100%”, comentó.

Con todos estos condimentos que adornan el choque entre las mejores raquetas del orbe, el cetro de campeón se definirá este domingo a las 11.00 horas de Chile, en la Cancha Central del All England Lawn Tennis Club de Londres.