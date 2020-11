El hincha cruzado canta con su camiseta al viento. Algunos lloran, de alegría y de frustración por no estar en el estadio para gritar por sus guerreros. La pandemia es cruel, no les permite estar con esta Universidad Católica que se acostumbra a las hazañas. Las de verdad. Y cómo no, si cuando todo estaba perdido, los punteros del torneo nacional sacaron a relucir sangre, deseo y fútbol, su mejor argumento, para dar vuelta el marcador y vencer por 2-1 a Sol de América, para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

Holan innovó en el primer tiempo. No es primera vez que lo hace y no es primera que le sale mal su experimento. Sacó a Saavedra del equipo y puso en esa posición a Aued. Así perdió a su referencia de orden en el centro de la cancha y, además, le quitó protagonismo a Luli, alejándolo del área rival. También cargó a Pinares hacia la izquierda y el volante no se pudo acostumbrar. Se diluyó, como sus compañeros.

Porque después de 15 minutos de mucha presión, con un gol perdido por Puch (tenía al lado a Zampedri), los paraguayos salieron del encierro. Sin lujos ni adornos, pero sí con juego directo, orden y aprovechando especialmente la banda derecha, la espalda de Parot. Los cruzados se complicaron. Sol de América creció. Y así, en un partido muy trabado, sacó ventajas. O mejor dicho, no sufrió con el dominio de pelota insulso de los dueños de casa.

El cero se firmó en el entretiempo. Fue lo más justo. Holan se dio cuenta de su error, porque la segunda mitad Católica la inició con Saavedra en el terreno, con Aued como interior izquierdo y con Pinares en la derecha. El modelo tradicional, sin embargo, duró poco y por el peor de los motivos. Penal de Huerta, expusión del zaguero por doble amarilla y gol de la visita. El infierno en un minuto, sellado con la anotación de Viera a los 57′.

Cómo salir de la tumba. Con un pequeño gran detalle. Literalmente. Holan acudió a Buonanotte, uno de sus olvidados, y el Enano le respondió. Generó la falta en la medialuna del área, pidió el balón y la clavó en el ángulo. Golazo, a los 64′, y con tiempo para la hazaña. A esa altura, Católica defendía con tres y se volcaba en busca del triunfo. Mostraba lo mejor de su fútbol, con uno menos.

La UC iba por todo, con todo. Se lo perdió Puch, Zampedri desvió un cabezazo. Y quedaba nada, pero la fortuna jugó a favor de los franjeados. Puch la peleó y ganó. Chapita sacó un derechazo y Zampedri, con ese olfato goleador, estaba listo para cazar el rebote. El 2-1, la meta de oro, a nueve minutos del final. Sin sufrir no vale, dicen. Y Católica sufrió para meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ya esperaba River Plate de Uruguay.

FICHA DEL PARTIDO

U. Católica 2: M. Dituro; R. Rebolledo (46′, I. Saavedra, G. Lanaro, V. Huerta, A. Parot; J. P. Fuenzalida, L. Aued, C. Pinares (61′, D. Buonanotte); G. Lezcano (61′, T. Astaburuaga), F. Zampedri, E. Puch (85′, D. Valencia). DT: A. Holan.

Sol de América 1: R. Escobar; H. Orrego, M. Portillo (85′, E. Ferreira), J.Canale; G. Noguera, R. Franco (85′, J. Benítez), D.Valdez, M. Samudio; G. Esparza (73′, S. Úbeda), M. Pardo (73′, I. Cazal); J. Pita (46′, N. Viera). DT: S. Orteman.

Goles: 0-1, 57′, Viera anota de penal tras falta de Huerta sobre el mismo Viera; 1-1, 64′, Buonanotte marca con un tiro libre que deja parado al portero; 2-1, 81′, Zampedri captura el rebote tras la atajada de Escobar a disparo de Fuenzalida.

Árbitro: Fernando Espinoza. Amonestó a Parot, Huerta (UC); Portillo, Escobar. A los 55′ expulsa a Huerta en la UC por doble amarilla.

San Carlos de Apoquindo. Sin público.