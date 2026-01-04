SUSCRÍBETE POR $1100
    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor

    La red mundial de apoyo al emprendimiento prevé que 2026 habrá más confianza para el crecimiento, lo que se reflejaría en una reactivación de fusiones y adquisiciones. Además -como es de esperarse- la IA será una de las protagonistas.

    Daniel Fajardo 
    Daniel Fajardo

    El 2026 asoma con un escenario económico de crecimiento moderado, pero más despejado que en años recientes. En Chile, las proyecciones apuntan a una expansión del PIB en torno al 2%, con inflación controlada y un entorno financiero algo más predecible. En este contexto, la red internacional Endeavor preparó para HUB Emprende un análisis de las predicciones y proyecciones que vienen para los próximos 12 meses a nivel local y regional. “El ecosistema emprendedor de América Latina se aproxima a 2026 con expectativas moderadas, pero cargadas de oportunidades estratégicas. La región entra en una fase de mayor maduración Y con startups cada vez más sólidas”, comentan desde Endeavor.

    1. Crecimiento de hubs de innovación regionales

    La especialización geográfica está transformando a los hubs regionales en activos estratégicos para la innovación en Chile. “En el norte, desde nuestra oficina local en Antofagasta, Endeavor Atacama, observamos que startups de miningtech están acumulando know-how y transfiriendo tecnología que nos posicionan como referente mundial”, explican desde este entidad. La Región del Biobío se perfila como un foco estratégico de desarrollo. “Dentro de este auspicioso panorama, destaca un grupo de emprendedores que impulsan soluciones en Industria 4.0 y manufactura avanzada, incorporando tecnologías como automatización, digitalización, Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT) industrial y Big Data. Se proyecta que esta tendencia se mantenga en 2026”, señalan desde la red Endeavor.

    En la región de Los Lagos y Puerto Varas, el ecosistema biotech se está consolidando. Scaleups de base científica han atraído inversiones internacionales y avanzado en investigación aplicada con foco en soluciones productivas y sostenibles, incluyendo también la industria agtech. Este año, además, nuevas alianzas público-privadas y mecanismos de apoyo impulsaron su tracción: ProChile creó la Unidad Sectorial de Biotecnología para fomentar la internacionalización; Corfo adjudicó el Startuplab del Patagonia Biotech Hub; y el Ministerio de Ciencia acaba de presentar la Estrategia Nacional de Biotecnología y Tecnologías Cuánticas 2025-2035.

    2. Internacionalización y exits estratégicos

    Con miras al 2026, la internacionalización seguirá siendo un foco para muchas startups y scaleups chilenas, principalmente hacia mercados latinoamericanos cercanos, aprovechando la cercanía cultural y la creciente demanda de soluciones digitales, fintech y healthtech en países como Perú, Colombia, México y Brasil.

    Al mismo tiempo, grandes corporativos del hemisferio norte y Asia buscan adquirir tecnología o establecer alianzas estratégicas en América Latina, convirtiendo los exits y alianzas en vías relevantes de crecimiento internacional. Un ejemplo reciente es Visma, el gigante noruego que en apenas ocho meses adquirió cuatro startups chilenas: Rex+, Rindegastos, Talana y Comunidad Feliz.

    3. Reactivación de fusiones y adquisiciones (M&A)

    El repunte económico anticipa un escenario estable para las transacciones y refuerza la posición de Chile como un destino atractivo de inversiones. “Esta recuperación, sumada a las señales promercado de la nueva administración, podría favorecer un entorno más dinámico y abrir nuevas vías de liquidez y aceleración, ofreciendo ventajas estratégicas para startups y scaleups”, dicen en Endeavor.

    4. Nuevos desafíos para las fintech y tendencias de stablecoins

    El sector fintech entra en una fase de consolidación y madurez, impulsada por la adopción de soluciones de pago digitales y por la Ley Fintech. “Al respecto, una tendencia relevante que hemos observado a nivel global como red es la evolución de las stablecoins (criptomonedas con un valor estable), que han dejado de ser instrumentos experimentales para convertirse en una infraestructura clave para pagos, remesas y gestión financiera, con adopción acelerada en mercados emergentes”, señalan en Endeavor.

    5. Auge de la IA y digitalización de operaciones

    Las scaleups enfocadas en inteligencia artificial están captando la atención de fondos de inversión, logrando valoraciones y rondas de financiamiento cada vez mayores. Paralelamente, a nivel de empresas, se está priorizando adaptar procesos y estructuras para aprovechar estas tecnologías, con startups como aliados estratégicos. Análisis de McKinsey indican que el 78 % de las compañías ya aplica algún tipo de IA en al menos una función del negocio, mientras que IDC proyecta que el gasto global en IA alcanzará los 630 mil millones de USD para 2028. “En este contexto, sectores como software para pymes, logística y supply chain, healthtech, automatización y robótica se consolidan como los de mayor potencial de crecimiento y escalabilidad, generando oportunidades concretas para el ecosistema emprendedor, pero también nuevos desafíos”, comentan en esta red internacional de apoyo al emprendimiento.

    6. Mayor foco en ciberseguridad y confianza digital

    Hoy se registran más de 2.200 ciberataques diarios en todo el mundo, y se proyecta que el costo del cibercrimen alcanzará los 9,5 billones de dólares en 2026, según Cybersecurity Ventures. Chile no está ajeno a esta realidad: el último Reporte de Ciberseguridad de Entel Digital ubica al país entre los siete con mayor riesgo de ataques en la región. “Ante este escenario, la inversión en tecnologías con aplicaciones civiles y militares sigue creciendo y se perfila como una de las tendencias más relevantes para 2026”, concluyen desde Endeavor Chile.

