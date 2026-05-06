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    Emprendimiento

    Autismo Conecta fue el gran ganador del Premio ChileConverge Emprende 2026

    La final, realizada por ChileConverge junto a Iplacex, destacó a emprendimientos del ecosistema técnico-profesional por su innovación, impacto y potencial de crecimiento.

    Por 
    Daniel Fajardo
    startup

    En una jornada marcada por la emoción, una alta convocatoria y el talento emprendedor, ChileConverge realizó junto a Iplacex la gran final del Premio ChileConverge Emprende 2026, iniciativa que busca reconocer, visibilizar e impulsar a emprendedores vinculados al ecosistema técnico-profesional.

    Durante la final, los emprendimientos seleccionados presentaron sus proyectos ante un destacado jurado compuesto por representantes del mundo empresarial, académico, gremial y del ecosistema emprendedor.

    La edición 2026 del premio puso especial foco en el mundo técnico-profesional, relevando el rol que la formación, la experiencia práctica y la vinculación con el mundo productivo pueden tener en el desarrollo de nuevos emprendimientos.

    El primer lugar fue para Autismoconecta App (https://autismoconecta.cl/) , quienes ganaron un total de $5 millones para empujar su negocio, emprendimiento que busca apoyar a personas autistas y sus familias a través de una solución tecnológica orientada a facilitar el acceso a información, herramientas y acompañamiento.

    El segundo lugar fue obtenido por Foodtag (https://foodtag.cl/) , mientras que el tercer lugar recayó en Piña Zero Waste (https://caropina.cl/) . En tanto, el cuarto lugar fue para Zapatería Cortés y el último lugar para Centro de Innovación Educativa Saberes del Territorio, completando así el grupo de emprendimientos destacados en esta edición.

    “Esta final fue una muestra concreta del talento emprendedor que existe en Chile. Vimos proyectos con propósito, con esfuerzo y con una enorme capacidad para transformar problemas reales en oportunidades. Desde ChileConverge queremos seguir generando espacios que conecten a las pymes y emprendedores con redes, visibilidad y apoyo para crecer”, señaló Rosario Hevia, directora ejecutiva de ChileConverge.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientostartupchileconvergeiplacexpymes

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