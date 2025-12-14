VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Emprendimiento

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile

    Desde la gastronomía al networking y la innovación, estos títulos revisan distintas rutas de emprendedores chilenos, con énfasis en la experiencia, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones en contextos reales. Un regalo ideal para ese niño o adulto startupero.

    Daniel FajardoPor 
    Daniel Fajardo
    Eva-Katalin

    “Tírate a la piscina”, Jonathan Parra Muñoz

    EDITORIAL: RIL

    Jonathan Parra tenía 17 años cuando decidió emigrar desde San Antonio a Santiago sin redes de ningún tipo. Luego de sus estudios superiores, comenzó a trabajar en un restaurante y a los pocos años era el gerente general. Hoy tiene seis restaurantes, entre ellos, el “Bar y Vuelvo”.

    “Tírate a la Piscina” es un libro directo, honesto y motivador que invita a perder el miedo a emprender y a tomar decisiones con convicción, incluso cuando no todo está asegurado. A través de experiencias personales, aprendizajes y tropiezos, Parra construye un relato cercano, sin fórmulas mágicas, que conecta especialmente con quienes sienten que tienen una idea, pero aún no se atreven a dar el salto. El libro aborda temas como el fracaso, la resiliencia, la incertidumbre y la importancia de la acción, destacando que el crecimiento real ocurre fuera de la zona de confort.

    “Muchos ven este rubro como algo muy entretenido, pero trabajar en las noches significa mucho sacrificio. Por ejemplo la vida cotidiana en familia es muy poco probable llevarla de una forma estable, porque la noche te demanda mucho tiempo”, comenta el autor.

    “Yo creo”, Alejandra Mustakis

    EDITORIAL: Zig-Zag

    Es el primer libro de esta emprendedora chilena, un relato inspirador que invita a mirar el emprendimiento desde la creatividad, la colaboración y un optimismo práctico que impulsa a la acción. A través de historias personales, experiencias profesionales y aprendizajes acumulados en su recorrido, la creadora de varias empresas, demuestra que innovar no es un acto solitario, sino un proceso colectivo donde las ideas se enriquecen al compartirlas y conectarlas con otros. El libro pone en valor la curiosidad, la empatía y la experimentación constante como motores para crear soluciones significativas. Con una narrativa cercana y honesta, la autora plantea cómo construir proyectos con propósito, enfrentar desafíos con resiliencia y transformar la realidad a partir de la imaginación y la confianza en que siempre es posible crear algo mejor.

    Según Mustakis, la obra está dirigida a cualquier persona que esté buscando construir un camino propio, desde estudiantes hasta líderes consolidados, pasando por profesionales en reinvención y emprendedores emergentes. “El aporte al ecosistema es mostrar que emprender no es un camino épico ni individual, sino una construcción colectiva. Quise poner sobre la mesa que las ideas crecen cuando se comparten, cuando se prototipan con otros, cuando se hacen en comunidad.”

    “Rumbo emprender. Dos caminos, mismo destino”, Daniel Daccarett y Leonardo Ljubetic

    EDITORIAL: Zig-Zag

    Tal cual lo dice su nombre, este libro ofrece una reflexión profunda sobre lo que significa realmente emprender: no como una fórmula garantizada de éxito, sino como un camino de vida. Daccarett y Ljubetic combinan sus trayectorias distintas —uno como emprendedor de largo recorrido, el otro desde la gestión corporativa— para mostrar que, aunque los caminos varían, el destino puede ser el mismo: construir algo con propósito, coherencia y valores.

    El texto invita a armar una “mochila” personal de herramientas: pasión, perseverancia, prudencia y paciencia, esenciales para enfrentar los desafíos, aprender de los errores y mantenerse firme ante la incertidumbre. Inspirado en el espíritu de descubrimiento del clásico El Principito, la obra estimula la creatividad, la mirada inocente y la reflexión personal. Este texto no promete certezas, sino que entrega preguntas poderosas y un mapa flexible para aquellos dispuestos a construir su propio rumbo con coherencia y significado.

    “Yo acompañé a Daniel desde un principio , cuando se hacía un asado de emprendedores en su casa, que luego se transformó en el EtMDay, y así, nos fuimos haciendo amigos en el tiempo”, comenta Ljubetic, que actualmente es Gerente de la División de Desarrollo de Copec.

    “Ser emprendedor”, Sergio Fuentes Barahona

    EDITORIAL: Independiente

    Este libro es un relato honesto y profundo sobre el camino real del emprendimiento en Chile. A través de sus vivencias —desde sus primeros intentos de negocio en la infancia hasta liderar Aromaker y diversas marcas— el autor revela las luchas internas, los aprendizajes, los miedos y las convicciones que moldean a un emprendedor. Con una narrativa cercana y reflexiva, el libro muestra que emprender no se trata solo de éxito, sino de perseverancia, propósito y autenticidad. Es una invitación inspiradora a creer en la propia historia y convertirla en motor de crecimiento.

    Este libro aporta una pieza muy necesaria al ecosistema: humaniza el emprendimiento. Muestra el lado real, emocional y formativo del proceso, algo que suele quedar fuera del discurso técnico. Además, entrega referentes nacionales, demostrando que es posible construir empresas relevantes desde Chile y con recursos limitados. El libro inspira a nuevos emprendedores a confiar en su historia personal como un activo, y refuerza la cultura de compartir aprendizajes, equivocarse, levantarse y seguir creando. Es un testimonio que contribuye a una visión más auténtica, accesible y humana del emprender.

    “El trapecista no necesita red… hasta que la necesita”, Javier Eskenazi

    EDITORIAL: Independiente

    Esta obra “no es una guía para hacer marketing en eventos de canapés que se pierden al día siguiente”, como indica su autor. “Es un golpe suave pero necesario: Te recuerda que nadie avanza solo y que la red que construyes hoy define tus oportunidades mañana”, agrega Eskenazi, emprendedor y experto en networking, quien además es uno de los creadores de la red “Ampliando Círculos”.

    Con ejemplos claros y un enfoque práctico, te guía a vivir en un “estado de networking” para dejar de improvisar y conectar con intención. También aterriza cómo una red bien cuidada acelera proyectos, abre puertas y multiplica oportunidades en el mundo emprendedor. Es una invitación a cuestionar los hábitos, abrir nuevas conversaciones y entender que cada conexión puede impulsar al crecimiento personal y profesional.

    Para Eskenazi, el aporte al ecosistema emprendedor es simple, pero potente: “Recordar que las ideas no levantan negocios por sí solas, las personas sí. Muchos emprendedores siguen moviéndose como si pudieran crecer aislados, con contactos improvisados y apostando a la suerte”.

    Más sobre:Hub emprendeHub_emprendehub_emprendimientoemprendimientohubhub emprendimiento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso

    La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Polémico mensaje de Lipigas enfurece al comando de Jara y deriva en una denuncia penal de la compañía

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso
    Chile

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso

    La fallida solicitud del comando oficialista a La Moneda por aportes de autoridades en favor de Jara

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile
    Negocios

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    ¿La baja de licencias médicas será temporal o permanente?: Una pregunta con más de una respuesta

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Sunderland vence a Newcastle en un derbi que se hizo esperar por nueve años y el Manchester City sigue como escolta
    El Deportivo

    Sunderland vence a Newcastle en un derbi que se hizo esperar por nueve años y el Manchester City sigue como escolta

    Con el regreso de Alexis Sánchez a la titularidad: el Sevilla aplasta al Oviedo y vuelve a las alegrías en LaLiga

    Victor Wembanyama corta la histórica racha de Oklahoma City y San Antonio Spurs avanza a la final de la Copa NBA

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos
    Mundo

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Tiroteo durante fiesta judía en la playa de Bondi deja al menos a 11 muertos y tensa relación entre Israel y Australia

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas