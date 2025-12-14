Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile

“Tírate a la piscina”, Jonathan Parra Muñoz

EDITORIAL: RIL

Jonathan Parra tenía 17 años cuando decidió emigrar desde San Antonio a Santiago sin redes de ningún tipo. Luego de sus estudios superiores, comenzó a trabajar en un restaurante y a los pocos años era el gerente general. Hoy tiene seis restaurantes, entre ellos, el “Bar y Vuelvo”.

“Tírate a la Piscina” es un libro directo, honesto y motivador que invita a perder el miedo a emprender y a tomar decisiones con convicción, incluso cuando no todo está asegurado. A través de experiencias personales, aprendizajes y tropiezos, Parra construye un relato cercano, sin fórmulas mágicas, que conecta especialmente con quienes sienten que tienen una idea, pero aún no se atreven a dar el salto. El libro aborda temas como el fracaso, la resiliencia, la incertidumbre y la importancia de la acción, destacando que el crecimiento real ocurre fuera de la zona de confort.

“Muchos ven este rubro como algo muy entretenido, pero trabajar en las noches significa mucho sacrificio. Por ejemplo la vida cotidiana en familia es muy poco probable llevarla de una forma estable, porque la noche te demanda mucho tiempo”, comenta el autor.

“Yo creo”, Alejandra Mustakis

EDITORIAL: Zig-Zag

Es el primer libro de esta emprendedora chilena, un relato inspirador que invita a mirar el emprendimiento desde la creatividad, la colaboración y un optimismo práctico que impulsa a la acción. A través de historias personales, experiencias profesionales y aprendizajes acumulados en su recorrido, la creadora de varias empresas, demuestra que innovar no es un acto solitario, sino un proceso colectivo donde las ideas se enriquecen al compartirlas y conectarlas con otros. El libro pone en valor la curiosidad, la empatía y la experimentación constante como motores para crear soluciones significativas. Con una narrativa cercana y honesta, la autora plantea cómo construir proyectos con propósito, enfrentar desafíos con resiliencia y transformar la realidad a partir de la imaginación y la confianza en que siempre es posible crear algo mejor.

Según Mustakis, la obra está dirigida a cualquier persona que esté buscando construir un camino propio, desde estudiantes hasta líderes consolidados, pasando por profesionales en reinvención y emprendedores emergentes. “El aporte al ecosistema es mostrar que emprender no es un camino épico ni individual, sino una construcción colectiva. Quise poner sobre la mesa que las ideas crecen cuando se comparten, cuando se prototipan con otros, cuando se hacen en comunidad.”

“Rumbo emprender. Dos caminos, mismo destino”, Daniel Daccarett y Leonardo Ljubetic

EDITORIAL: Zig-Zag

Tal cual lo dice su nombre, este libro ofrece una reflexión profunda sobre lo que significa realmente emprender: no como una fórmula garantizada de éxito, sino como un camino de vida. Daccarett y Ljubetic combinan sus trayectorias distintas —uno como emprendedor de largo recorrido, el otro desde la gestión corporativa— para mostrar que, aunque los caminos varían, el destino puede ser el mismo: construir algo con propósito, coherencia y valores.

El texto invita a armar una “mochila” personal de herramientas: pasión, perseverancia, prudencia y paciencia, esenciales para enfrentar los desafíos, aprender de los errores y mantenerse firme ante la incertidumbre. Inspirado en el espíritu de descubrimiento del clásico El Principito, la obra estimula la creatividad, la mirada inocente y la reflexión personal. Este texto no promete certezas, sino que entrega preguntas poderosas y un mapa flexible para aquellos dispuestos a construir su propio rumbo con coherencia y significado.

“Yo acompañé a Daniel desde un principio , cuando se hacía un asado de emprendedores en su casa, que luego se transformó en el EtMDay, y así, nos fuimos haciendo amigos en el tiempo”, comenta Ljubetic, que actualmente es Gerente de la División de Desarrollo de Copec.

“Ser emprendedor”, Sergio Fuentes Barahona

EDITORIAL: Independiente

Este libro es un relato honesto y profundo sobre el camino real del emprendimiento en Chile. A través de sus vivencias —desde sus primeros intentos de negocio en la infancia hasta liderar Aromaker y diversas marcas— el autor revela las luchas internas, los aprendizajes, los miedos y las convicciones que moldean a un emprendedor. Con una narrativa cercana y reflexiva, el libro muestra que emprender no se trata solo de éxito, sino de perseverancia, propósito y autenticidad. Es una invitación inspiradora a creer en la propia historia y convertirla en motor de crecimiento.

Este libro aporta una pieza muy necesaria al ecosistema: humaniza el emprendimiento. Muestra el lado real, emocional y formativo del proceso, algo que suele quedar fuera del discurso técnico. Además, entrega referentes nacionales, demostrando que es posible construir empresas relevantes desde Chile y con recursos limitados. El libro inspira a nuevos emprendedores a confiar en su historia personal como un activo, y refuerza la cultura de compartir aprendizajes, equivocarse, levantarse y seguir creando. Es un testimonio que contribuye a una visión más auténtica, accesible y humana del emprender.

“El trapecista no necesita red… hasta que la necesita”, Javier Eskenazi

EDITORIAL: Independiente

Esta obra “no es una guía para hacer marketing en eventos de canapés que se pierden al día siguiente”, como indica su autor. “Es un golpe suave pero necesario: Te recuerda que nadie avanza solo y que la red que construyes hoy define tus oportunidades mañana”, agrega Eskenazi, emprendedor y experto en networking, quien además es uno de los creadores de la red “Ampliando Círculos”.

Con ejemplos claros y un enfoque práctico, te guía a vivir en un “estado de networking” para dejar de improvisar y conectar con intención. También aterriza cómo una red bien cuidada acelera proyectos, abre puertas y multiplica oportunidades en el mundo emprendedor. Es una invitación a cuestionar los hábitos, abrir nuevas conversaciones y entender que cada conexión puede impulsar al crecimiento personal y profesional.

Para Eskenazi, el aporte al ecosistema emprendedor es simple, pero potente: “Recordar que las ideas no levantan negocios por sí solas, las personas sí. Muchos emprendedores siguen moviéndose como si pudieran crecer aislados, con contactos improvisados y apostando a la suerte”.