Columna de opinión: “Invertir, crecer e innovar”

El ecosistema emprendedor chileno inicia 2026 con una señal que no veíamos hace varios años: la confianza. Los resultados de la quinta edición de la “Encuesta de Expectativas 2026: de Emprendedores y Venture Capital” —impulsada por ACAFI, Endeavor y EY— muestran un repunte claro en la expectativa de inversión, expansión de negocios e internacionalización. Indicio de ello es que dos tercios de los fondos planean aumentar su inversión, mientras que prácticamente la totalidad de los emprendedores espera mantenerla o incrementarla a su vez que declaran tener la intención de aumentar su dotación (78%).

Asimismo, el contexto nacional e internacional marca un escenario de incertidumbre, pero también de oportunidades para las inversiones y proyecciones del año que comienza. Este contexto engloba diversas oportunidades, refuerza la visión de expansión y apuesta por un crecimiento acelerado, buscando dinamizar la economía y el sector tecnológico, siendo las fintechs y luego biotechs las más atractivas para el venture capital. Para sortear obstáculos y continuar dinamizando el desarrollo económico, tanto dentro como fuera del país, será clave apoyarse en la innovación, la visión global y la colaboración estratégica.

En línea con los resultados de versiones anteriores, las principales oportunidades para founders e inversionistas son las nuevas tecnologías asociadas al crecimiento económico, donde la inteligencia artificial (IA) surge como un factor transversal. Una herramienta cada vez más presente, la IA será para más de la mitad de los emprendedores un verdadero potenciador de eficiencia, capaz de elevar productividad y ventas sin aumentar proporcionalmente los costos. Desde la perspectiva de los fondos, la adopción tecnológica ya no es solo un plus opcional; para muchos se ha convertido en un requisito para invertir.

Bajo esta mirada, desde Endeavor estamos convencidos de que el emprendimiento seguirá siendo central para el desarrollo de Chile. No solo generando empleo y crecimiento en diversas áreas, sino que posicionando al país para crear más y mejores emprendimientos como motor de desarrollo de nuestra sociedad.

La expectativa para 2026 es clara: existe un impulso para invertir, crecer e innovar. El desafío radica en transformar este optimismo en resultados sostenidos, construyendo un ecosistema donde el talento se forme y el capital fluya con confianza para que así las startups y scaleups puedan escalar más ágilmente. Con miradas positivas, esta nueva etapa prospecta ser el inicio de un ciclo de expansión más maduro, competitivo y con impacto real para Chile.