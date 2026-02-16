SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Emprendimiento

    Columna de opinión: “Invertir, crecer e innovar”

    Por Andrés Alvarado, director de Research Endeavor

    Por 
    Daniel Fajardo

    El ecosistema emprendedor chileno inicia 2026 con una señal que no veíamos hace varios años: la confianza. Los resultados de la quinta edición de la “Encuesta de Expectativas 2026: de Emprendedores y Venture Capital” —impulsada por ACAFI, Endeavor y EY— muestran un repunte claro en la expectativa de inversión, expansión de negocios e internacionalización. Indicio de ello es que dos tercios de los fondos planean aumentar su inversión, mientras que prácticamente la totalidad de los emprendedores espera mantenerla o incrementarla a su vez que declaran tener la intención de aumentar su dotación (78%).

    Asimismo, el contexto nacional e internacional marca un escenario de incertidumbre, pero también de oportunidades para las inversiones y proyecciones del año que comienza. Este contexto engloba diversas oportunidades, refuerza la visión de expansión y apuesta por un crecimiento acelerado, buscando dinamizar la economía y el sector tecnológico, siendo las fintechs y luego biotechs las más atractivas para el venture capital. Para sortear obstáculos y continuar dinamizando el desarrollo económico, tanto dentro como fuera del país, será clave apoyarse en la innovación, la visión global y la colaboración estratégica.

    startup

    En línea con los resultados de versiones anteriores, las principales oportunidades para founders e inversionistas son las nuevas tecnologías asociadas al crecimiento económico, donde la inteligencia artificial (IA) surge como un factor transversal. Una herramienta cada vez más presente, la IA será para más de la mitad de los emprendedores un verdadero potenciador de eficiencia, capaz de elevar productividad y ventas sin aumentar proporcionalmente los costos. Desde la perspectiva de los fondos, la adopción tecnológica ya no es solo un plus opcional; para muchos se ha convertido en un requisito para invertir.

    Bajo esta mirada, desde Endeavor estamos convencidos de que el emprendimiento seguirá siendo central para el desarrollo de Chile. No solo generando empleo y crecimiento en diversas áreas, sino que posicionando al país para crear más y mejores emprendimientos como motor de desarrollo de nuestra sociedad.

    La expectativa para 2026 es clara: existe un impulso para invertir, crecer e innovar. El desafío radica en transformar este optimismo en resultados sostenidos, construyendo un ecosistema donde el talento se forme y el capital fluya con confianza para que así las startups y scaleups puedan escalar más ágilmente. Con miradas positivas, esta nueva etapa prospecta ser el inicio de un ciclo de expansión más maduro, competitivo y con impacto real para Chile.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientoendeavorandres alvaradostartupinnovacion

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Uno amenazó a policías con arma de fuego: Carabineros detiene a dos sujetos tras robo a panadería de Cerro Navia

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja

    Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Conaf reporta cuatro incendios forestales en combate: todos superan más de 200 hectáreas quemadas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Uno amenazó a policías con arma de fuego: Carabineros detiene a dos sujetos tras robo a panadería de Cerro Navia

    Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja
    Negocios

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja

    Dipres estima que el CFA tiende a poner el foco solo en reducir el gasto y defiende la gestión fiscal del gobierno

    Warner se abre a negociar su venta a Paramount en una carrera donde iba ganando Netflix

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl
    Tendencias

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    El “secreto” sobre los elefantes que descubrió un reciente estudio

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito
    El Deportivo

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Nacido en Noruega y con corazón brasileño: Lucas Pinheiro, la historia del primer oro de Latinoamérica en los JJOO de Invierno

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Con Q_ARE, Lulú Jam y MC Millaray: Lolla Love anuncia su cartel 2026

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar
    Mundo

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York