Economía plateada en acción: cuatro startups chilenas que buscan transformar la vejez con innovación

Santiago, 12.12.25. Sexto Fondo de Innovación Social Piensa en Grandes seleccionó a los ganadores en las categorías Implemente y Escala. AGENCIA BLACKOUT

Chile enfrenta uno de los cambios demográficos más profundos de su historia reciente. El envejecimiento acelerado de la población no solo redefine el sistema de cuidados, sino que también abre un nuevo campo de oportunidades económicas, tecnológicas y sociales. En ese escenario se inscribe la sexta edición de Piensa en Grandes, fondo de innovación social que este año seleccionó a cuatro emprendimientos chilenos enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Chile frente a un cambio demográfico estructural

Según datos del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, hoy el 19,8% de la población chilena tiene 60 años o más. Las proyecciones indican que en menos de dos décadas este grupo etario se convertirá en el mayoritario del país, configurando un nuevo escenario social y económico.

El envejecimiento acelerado plantea desafíos urgentes en materias como salud, autonomía, cuidado y empleabilidad, pero también impulsa el desarrollo de la llamada economía plateada, un segmento que gana relevancia en la agenda pública y privada por su potencial de innovación y crecimiento.

Piensa en Grandes y la innovación con propósito

En este contexto, el fondo de innovación social Piensa en Grandes, impulsado por AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting, anunció a los ganadores de su versión 2025 tras la realización de su tradicional Pitch Day. La iniciativa busca promover soluciones escalables que respondan a las necesidades reales de las personas mayores y fortalezcan su participación social y económica.

Durante sus cinco años de trayectoria, el programa se ha consolidado como una plataforma clave para la innovación con impacto social, con más de 15 proyectos apoyados, más de $300 millones en financiamiento entregados y cerca de 900 horas de mentorías especializadas.

La economía plateada como motor de desarrollo

Desde la organización destacan que los proyectos seleccionados no solo abordan problemáticas contingentes, sino que anticipan transformaciones estructurales asociadas al envejecimiento de la población, abriendo nuevas oportunidades de negocio, empleo y desarrollo social en Chile.

Los ganadores 2025: soluciones para una longevidad activa

La versión 2025 del fondo recibió más de 150 postulaciones y seleccionó a 15 finalistas. Finalmente, cuatro emprendimientos fueron elegidos por su capacidad de impacto, escalabilidad e innovación, abordando desafíos en áreas como empleabilidad, salud, seguridad y digitalización.

Categoría Implementa

En esta categoría fueron seleccionados dos proyectos orientados a resolver problemáticas específicas mediante soluciones tecnológicas y modelos de negocio con foco social.

Senior Boards es una plataforma que conecta a profesionales senior con emprendedores y pequeñas y medianas empresas para brindar asesorías estratégicas pagadas, promoviendo la inclusión laboral de personas mayores y la transferencia intergeneracional de conocimiento.

Sensa Feet, en tanto, desarrolló un sistema de plantillas inteligentes con sensores de presión y temperatura que monitorean en tiempo real el pie diabético, alertando riesgos y permitiendo prevenir úlceras y amputaciones mediante una aplicación conectada a profesionales de la salud.

Categoría Escala

En la categoría Escala, orientada a emprendimientos con mayor grado de madurez, los seleccionados fueron Alara y Espacio Mayor.

Alara es un accesorio inteligente con botón de alerta silenciosa que envía la ubicación en tiempo real a contactos de confianza, fortaleciendo la seguridad y autonomía de las personas mayores.

Espacio Mayor es una aplicación cocreada junto a personas mayores que integra trámites, formación digital, contenidos culturales y descuentos, facilitando su inclusión y autonomía en la vida digital.

Financiamiento y acompañamiento estratégico

Los emprendimientos seleccionados recibirán financiamiento de hasta $10 millones en la categoría Implementa y hasta $20 millones en la categoría Escala. Además, accederán a un programa de seis meses de mentorías personalizadas en áreas clave como estrategia legal, desarrollo comercial, comunicaciones y modelos de negocio.

El acompañamiento busca fortalecer la capacidad de los proyectos para escalar sus soluciones y consolidarse como actores relevantes dentro del ecosistema de innovación social y economía plateada.

Casos de éxito y resultados concretos

La trayectoria del fondo Piensa en Grandes ya muestra resultados medibles. Emprendimientos apoyados en versiones anteriores han desarrollado soluciones de teleasistencia, acompañamiento y acceso integrado a servicios sociales y de salud, permitiendo que más personas mayores puedan envejecer de forma más autónoma en sus hogares.

En conjunto, los proyectos impulsados por el fondo han logrado impactar positivamente a más de 110 mil personas mayores en Chile, demostrando que la innovación social puede transformarse en una herramienta concreta para enfrentar los desafíos de la longevidad en el país.