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    Hormigón con bacterias para sellar grietas: la apuesta que ganó el desafío de construcción de Parque Arauco

    La estadounidense Restoration Partners desarrolló un material que utiliza bacterias para sellar fisuras de forma autónoma. Su solución será probada en las operaciones regionales de la compañía tras ser seleccionada en el Startup Challenge.

    Por 
    Hub Emprende

    Dos startups tecnológicas implementarán pilotos de sus soluciones en los centros comerciales de Parque Arauco en Chile, Perú y Colombia, tras ganar la tercera edición del Startup Challenge, convocatoria que la compañía -líder regional en el desarrollo y operación de espacios inmobiliarios- realiza junto a la aceleradora de innovación corporativa INNSPIRAL.

    Los ganadores se dieron a conocer en el Pitch Day, evento de cierre realizado en el Teatro Mori de Parque Arauco Kennedy, donde los finalistas expusieron sus propuestas en vivo ante doce miembros del comité de gerentes, incluyendo los gerentes de Parque Arauco Chile, Perú y Colombia junto a los dos sponsors de los desafíos provenientes del área de Sostenibilidad y Marketing corporativo.

    “Parque Arauco ha sido una empresa muy vinculada a la innovación desde sus inicios. Algunas de las innovaciones han sido resultado del trabajo interno de nuestro equipo y otras han sido el resultado de la relación comercial con proveedores y emprendedores. Nuestro Startup Challenge busca ser una plataforma concreta para que el talento emprendedor pilotee sus soluciones en nuestras operaciones regionales, permitiéndonos optimizar procesos y entregar valor real a nuestros clientes y locatarios”, señaló Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco.

    La convocatoria recibió 115 postulaciones de 15 países de todas partes del mundo (Además de Latinoamérica, de países como EE.UU., China, India, España, Países Bajos y Ghana, etc.), de las cuales seis llegaron a la etapa final (tres por desafío). Las propuestas de los finalistas se orientaron a resolver problemáticas específicas en dos áreas operativas clave.

    En el desafío de automatización para contenidos de marketing omnicanal, las soluciones se enfocan en mejorar la experiencia del cliente, fortalecer la omnicanalidad y optimizar la propuesta de valor mediante herramientas digitales y análisis de datos, ambos basados en IA. Por su parte, para el desafío enfocado en construcción sostenible buscó integrar metodologías eficientes, sustentables y tecnológicas para el diseño, edificación y mantenimiento de la infraestructura.

    “El nivel de las postulaciones de esta edición refleja que el ecosistema emprendedor a nivel global está resolviendo problemas cada vez más específicos de la industria. Los proyectos que llegaron a la final no traían ideas, traían soluciones probadas y listas para escalar”, indicó Joselyn Bravo, socia y directora de INNSPIRAL.

    Tras las presentaciones en vivo, donde los equipos expusieron la viabilidad, escalabilidad e impacto de sus desarrollos, el jurado seleccionó a los siguientes proyectos para la ejecución de sus respectivos pilotos:

    El ganador del Desafío de Marketing fue Pictor, startup chilena basada en un servicio asistido que combina un motor de escala con IA y la supervisión de un equipo creativo humano. Por su parte, Restoration Partners de Estados Unidos ganó el Desafío de Construcción con una solución de hormigón autorreparable biológico que contiene bacterias que se activan con el agua y el oxígeno al abrirse una fisura, secretando caliza para sellar la grieta de forma autónoma.

    Además, la jornada contó con la charla “Un viaje de innovación - Partimos ahora para impactar el futuro” en manos de Guillermo Von Kretschmann, coordinador de Desarrollo de VC del Centro de Innovación UC, quien analizó el panorama actual del emprendimiento y la innovación en la región. La agenda en el Teatro Mori convocó además a referentes del ecosistema emprendedor en el panel “Innovación desde 4 miradas”, que contó con las perspectivas de Julio Pertuzé, presidente de Fundación Chile; Mónica Rau, Co Founder de Blemd; Rodrigo Arias, gerente de Innovación de Walmart; Julia Vergara, subgerente de Innovación de la Cámara de Comercio de Santiago - CCS y Andrés Leiva, co-founder y CEO de Videsk.

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