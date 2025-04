Juan Pablo Swett: “Nunca habíamos tenido un ministro de Economía menos preocupado del mundo del emprendimiento”

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, dice estar preocupado. El contexto actual de inflación, desempleo y nuevas normativas laborales, han significado una mayor presión para el mundo emprendedor, así como también para las pequeñas y medianas empresas.

Para el ingeniero comercial, emprendedor y dirigente gremial de un organismo que agrupa a más de 80 empresas y 1,4 millones de trabajadores, una de las principales falencias radica en el escaso énfasis que han puesto desde el gobierno para impulsar a las pequeñas empresas y quienes buscan oportunidades para abrir sus propios negocios.

En conversación con Hub Emprende, de Radio Duna, Swett aseguró que “en los últimos 30 años nunca habíamos tenido un ministro de Economía menos preocupado del mundo del emprendimiento”.

¿Cómo ven desde la Multigremial Nacional de Emprendedores el panorama del emprendimiento en el país? ¿Creen que existen las condiciones para emprender?

Comparado con los ‘90 o el 2000, obviamente se ha avanzado mucho. Emprender hace 20 años no es lo mismo que emprender hoy día. Hay mejores condiciones, pero siempre está también la coyuntura económica, el momento económico que vive el país para poder emprender, está obviamente el acceso al financiamiento. Por lo tanto, comparado con lo que fue el 2021-2022, donde vivimos una fiebre de los unicornios (…) hoy día estamos un poquito más mal que en esa época, con un mercado menos líquido en materia de financiamiento para emprendedores.

¿Y cómo ves tú, Juan Pablo, justamente cómo está el mundo de las PyMEs con los ajustes y los cambios, sobre todo la operación renta que acaba de partir? ¿Cómo lo estás viendo tú y cómo lo ven desde la multigremial también?

Cada vez más complicado, principalmente porque cuando uno es emprendedor y está partiendo, cuando ya tienes una PyME, que independiente que tenga 10 años, no tienes los mismos recursos que las grandes empresas para tener tu departamento de contabilidad que se encarga de todo y al final te cuenta cómo le fue. Aquí el emprendedor en el 99% de los casos trabaja con un contador externo, hoy día los contadores externos yo creo que están al debe en materia de servicios con respecto a las PyMEs, la equivocación de muchos contadores con respecto a las declaraciones juradas que después significan multa para las PyMEs, son muy grandes (…). En Chile hoy día tenemos más de 30 regímenes tributarios distintos. La verdad es que hoy día es un cocodrilo con cabeza de camello y patas de caballo que muy poco entienden y muchos se equivocan con las multas que trae eso.

Y eso inhibe también a los emprendedores de poder dar el paso de formalizarse...

Piensa que según los datos del Ministerio de Economía tenemos un millón de empresas formalizadas, micro, pequeñas y medianas que tienen RUT, que facturan a través de impuestos internos, pero tenemos otro millón de empresas que operan en la informalidad. Y el paso para no formalizarse, el primero es la relación con impuestos internos. No equivocarse, no tener las multas, no tener toda la pesadilla que significa trabajar con esto.

Hace pocos días ayer se publicó la Décima Encuesta de Ecosistema Emprendedor de la Universidad Gabriel Mistral, y una de sus conclusiones es que un 73% de los emprendedores considera que el gobierno no tiene como prioridad el emprendimiento a nivel nacional. ¿Cómo lo ven ustedes?

Creo que en los últimos 30 años nunca habíamos tenido un ministro de Economía menos preocupado del mundo del emprendimiento, de las pymes. Creo que el ministro (Nicolás) Grau está muy al debe en esta materia. Sí se ha preocupado de otras cosas positivas como puede ser la ‘permisología’, ha trabajado con las grandes empresas, pero es probablemente el ministro de Economía que menos ha trabajado por las pymes y con las pymes. Y obviamente eso se traduce en encuestas de este tipo. En materia de políticas públicas, la verdad es que hemos salido muy tranquilados con este gobierno desde la discusión de salario mínimo. El salario mínimo ha aumentado desde el 2022 a la fecha casi un 50%. Antes teníamos subsidios para ayudar a las pymes a pagar estos salarios mínimos y el salario mínimo está en 510 mil pesos, estuvo en 350 mil pesos hace tres años. Y antes habían subsidios que ayudaban sobre todas las microempresas (…). Ha costado mucho que el gobierno entienda la importancia que ya tienen las pymes para el ecosistema nacional.

En los últimos años ha existido cambios también en materia laboral: legislaciones como la Ley de 40 horas, Ley Karin, Ley de Delitos Económicos, Ley de Protección de Datos Personales, entre otros. ¿Cómo ven estos avances normativos desde el mundo emprendedor?

No puedes hacer una ley que tenga el mismo efecto en las grandes empresas que en las pymes, porque son realidades absolutamente distintas. Una Ley Karin en una gran empresa es obviamente exigible, es deseable, la empresa tiene que invertir en eso. Lo mismo las 40 horas. Las 40 horas no le pegan a la gran empresa. Las grandes empresas van a automatizar, van a meter agentes de IA, van a lograr la misma productividad. En cambio la pyme, cuando le bajan a 40 horas, va a tener que tomar la decisión de que si tenía 12 trabajadores de quedarse con 11, que es un poco lo que ha estado pasando. Seguimos pegados en tasas de desempleo entre el 8,5 y el 9%, 8% no baja de eso, deberíamos estar en el 6 más o menos en niveles de OCDE. Entonces al final efectivamente lo que nos pasa hoy día en Chile es que hacemos muchas leyes pensando que todas las empresas son iguales y hoy día existen dos economías o dos países en términos empresariales, el de las grandes empresas que son del orden de 3.000 y el de las pequeñas y medianas empresas que son 1.100.000 y que no tienen la misma espalda ni financiera ni de capacidad para producir como lo hacen las grandes.