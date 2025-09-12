SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Emprendimiento

La historia de cómo un local de ropa reciclada se hace espacio entre exclusivas tiendas de Vitacura

Con un modelo que integra tecnología, educación y comunidad, esta iniciativa busca reducir el impacto ambiental de la industria textil y ofrecer una alternativa responsable frente a la moda rápida, conectando a consumidores y marcas con una nueva forma de producir y consumir ropa.

Por 
Daniel Fajardo
La historia de cómo un local de ropa reciclada se hace espacio entre exclusivas tiendas de Vitacura

En una esquina de la comuna de Vitacura, donde suelen brillar las vitrinas de la moda tradicional y alta gama, se aprecia un espacio distinto. Allí no todo es nuevo, ni perfecto, ni viene directo de una fábrica a miles de kilómetros. Aquí conviven prendas con historia, marcas emergentes y piezas creadas a partir de otras que parecían condenadas a los vertederos. Se trata de X-IT Fashion, una startup chilena que quiere cambiar la forma en que nos relacionamos con la ropa.

La industria textil es una de las más contaminantes del mundo: responsable de cerca del 10% de las emisiones globales de carbono y de millones de toneladas de residuos cada año. En Chile, se importan más de 50.000 toneladas de textiles usados, muchos de los cuales terminan en basurales ilegales, como los que han hecho tristemente famosa a la zona de Alto Hospicio. Frente a este panorama, la fundadora de X-IT, Úrsula Tiselj, decidió enfrentar el problema con una propuesta radical: hacer que vestirse sea un acto consciente y circular.

X-IT Fashion: el local de ropa reciclada que se hace espacio entre exclusivos locales de Vitacura

En agosto de 2024, abrió sus puertas esteconcept store de moda sostenible en el país, ubicado en Av. Luis Pasteur. Más de 300 metros cuadrados dedicados a la reventa, el intercambio y la transformación de prendas. La experiencia va mucho más allá de comprar ropa: hay un área para donaciones, un espacio de intercambio y un laboratorio creativo, X-LAB, donde se reacondicionan, personalizan y reinventan piezas que, de otro modo, terminarían en la basura.

“Buscamos transformar la industria a través de un modelo circular, ético e inclusivo”, explica Úrsula, quien agrega además: “Queremos que la moda deje de ser parte del problema y pase a ser parte de la solución”.

Pero X-IT no es solo un espacio físico. Desde el inicio, la startup se propuso combinar el mundo real con el digital. Su plataforma conecta a consumidores, marcas e incluso influencers interesados en el slow fashion. Allí se pueden encontrar prendas de segunda mano en excelente estado, colecciones de marcas locales con producción ética y accesorios fabricados con retazos y materiales reciclados. Todo con un fuerte enfoque en reducir residuos y emisiones.

El primer año de X-IT Fashion, la tienda de ropa reciclada de Vitacura

En su primer año, X-IT logró reinsertar más de 5.000 prendas en el ciclo textil y sus proyecciones apuntan a cuadruplicar esa cifra en el corto plazo. “X-IT no es solo una marca: es una declaración contra el consumo masivo sin sentido, una plataforma que da espacio a lo auténtico, a lo hecho con intención y con historia”, dice su fundadora con convicción. Para lograrlo, trabajan con colegios, comunidades y organizaciones de reciclaje, ofreciendo talleres y alianzas que suman un componente educativo y social al proyecto.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan es cambiar la mentalidad del consumidor, acostumbrado a la moda rápida y desechable. De ahí la importancia de que la tienda sea también un lugar inspirador, con materiales reciclados en su diseño y vitrinas que cuentan historias.

De cara al futuro, X-IT planea expandirse a otras ciudades y países, fortalecer su tecnología para simplificar la gestión de inventarios y establecer alianzas estratégicas con grandes retailers que quieran integrar prácticas circulares. La meta es ambiciosa: convertirse en un referente latinoamericano de moda sostenible que transforme la industria desde Chile hacia la región.

Lee también:

Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientofashionropa recicladavitacuraconomía circularX-IT Fashion

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

TC visa reforma a los notarios y las nuevas reglas de funcionamiento quedan listas para ser promulgadas

García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”

Caso Sartor: CMF rechaza recurso de aportantes que buscaba frenar liquidación de los fondos

Alejandro Subelman dejará de ser el CEO de Banco Ripley y en su reemplazo llega alguien directo desde Banco Falabella

Jefe económico de Jara le pone cifra al costo del ingreso vital, expresa reparos a informe del Central y responde a David Bravo

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

3.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

4.
Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

5.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

TC visa reforma a los notarios y las nuevas reglas de funcionamiento quedan listas para ser promulgadas
Chile

TC visa reforma a los notarios y las nuevas reglas de funcionamiento quedan listas para ser promulgadas

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura

Dictan primera condena por robo con violencia en modalidad “turbazo”

García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”
Negocios

García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”

Caso Sartor: CMF rechaza recurso de aportantes que buscaba frenar liquidación de los fondos

Alejandro Subelman dejará de ser el CEO de Banco Ripley y en su reemplazo llega alguien directo desde Banco Falabella

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

La lujosa asistencia de Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla
El Deportivo

La lujosa asistencia de Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla

Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Ñublense por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin
Mundo

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Nepal designa a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté