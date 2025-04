María Elba Chahuán, emprendedora y líder gremial: “Uno de los grandes problemas del emprendimiento femenino es la seguridad, no creerse el cuento”

María Elba Chahuán conoce de cerca el ecosistema emprendedor. Para la ingeniera comercial, empresaria y actual consejera de la Cámara de Comercio Santiago, el emprendimiento ha sido parte importante en su vida. Por esta razón, dice, desde que asumió la vicepresidencia de Unión Emprendedora (UE), plataforma social para proyectos pro emprendimiento, se impuso un objetivo: visibilizar el emprendimiento femenino.

En conversación con el programa Hub Emprende de Radio Duna, Chahuán aborda cuáles son los principales problemas que afronta el emprendimiento femenino y cuáles son los “dolores” que viven a diario quienes deciden incursionar con un negocio propio en Chile.

¿Qué tan difícil es para las mujeres emprender?

Hay varios dolores importantes que varias nos deben estar escuchando. Uno, y el más importante, es que las mujeres tenemos menos redes de contacto. Las redes de networking, las redes son súper importantes porque finalmente el emprendimiento es súper solitario. Y cuando una mujer emprende, después de la pandemia, nos dimos cuenta que emprendieron por necesidad, más del 60% de las mujeres en la pandemia emprendieron por necesidad. Además, retrocedimos 10 años en corresponsabilidad, entonces nos vimos forzadas a emprender por necesidad. Uno de los grandes problemas al emprender de la mujer son las redes de contacto, las redes de networking, las redes colaborativas. Y, segundo, y es transversal para hombres y mujeres, es la falta de financiamiento. Había una encuesta que decía que las mujeres pocas veces pedían plata para un emprendimiento, se lo pedían a la familia, o al marido, o al amigo; un ‘family and friends’, y pasa que para acceder a financiamiento hace 20 años atrás te pedían avales los bancos, y ojalá fuera tu marido. Es muy difícil, hoy día tenemos un sistema súper robusto para que eso no pase. Y lo otro que creo que es súper importante, es la corresponsabilidad en la casa. Las mujeres tenemos hartas ocupaciones, que son igual de importantes, yo creo que eso también es un dolor que les cuesta a las mujeres, probablemente el más complejo.

El miedo al fracaso también es un desincentivo para emprender. ¿Cuánto se amplifica esto por género sumado a la falta de autoconfianza para dar ese salto?

Una de las grandes problemáticas en el emprendimiento femenino, que no lo tienen los hombres, es la seguridad. Y esta cosa de creerse el cuento, en tener una actitud emprendedora, una actitud positiva. Eso a las mujeres nos ha faltado, y creo que lo que hay que hacer, y yo por lo menos desde mi posición y desde mi lugar lo hago, es que las propias mujeres debemos mostrarnos. Hoy día tienes liderando gremios mujeres súper potentes, nunca visto que una mujer liderara a la Sofofa, Rosario Navarro; Alejandra Mustakis lideró la Asech; hoy día yo desde mi lugar en Unión Emprendedora; en la CPC, Susana Jiménez, hoy día tantas mujeres en directorios. Creo que las mismas mujeres lo que tenemos que hacer es visibilizar y visibilizarnos para que otras vean que se puede. Que hay políticas públicas que están haciendo que las mujeres podamos hoy día tener mayores puestos gerenciales, hablábamos del financiamiento, hay miles de fondos hoy día específicos para la mujer, tenemos un ecosistema súper potente y súper robusto en Chile.

¿Cómo se puede afrontar el miedo al fracaso?

El fracaso es súper importante, decir que el emprendedor y la actitud emprendedora pueden fracasar. Detrás de 11 fracasos hay un caso de éxito. Y aquí tenemos que ser resilientes, tenemos que pensar que vas a fallar. Y mi único consejo es: equivócate y equivócate rápido y barato. El fracaso te va a doler menos, porque puedes fracasar, pero rápido y barato, el pivoteo rápido, te da esa sensación de que fracasé pero no importa, voy al otro, fracase pero no importa, voy al otro. Un fracaso no es el fin.

Mencionabas al principio la falta de redes como un factor crítico en el emprendimiento. ¿Qué están haciendo desde UE para impulsar mentorías y acceso al conocimiento de parte de mujeres emprendedoras y hombres emprendedores?

Es súper importante la capacitación porque es un dolor grande, pero también es importante mencionar que el emprendedor tampoco tiene tiempo para tomar cursos eternos. Estamos hoy día trabajando desde Unión Emprendedora en alianzas con INACAP, UDD, y varias universidades que han sido pioneras en esto de hacer cursos que sean asincrónicos de pocas horas, y con el dato justo para el emprendedor. El emprendedor vive el día a día, el emprendedor no puede dejar de vender en el almacén para tomar un curso y cerrarlo, entonces hay que ser súper estratégico, y pensar en los tiempos para entregarle el curso correcto, y la capacitación que necesita en el minuto correcto. Ojalá online, de pocas horas y en eso estamos. Estamos lanzando una academia ágil, hoy día no es la academia tradicional la que necesita un emprendedor.

En UE identificaron los dolores de los emprendedores. Y uno de esos dolores es el tema contable, desde el pago del IVA hasta ordenar las finanzas. ¿Qué otros dolores existen?

Creo que el tema contable es el más importante. Pero hay uno más: hay muchos emprendedores que no tienen ni siquiera manejo de inventario. Si tú no manejas tu inventario, no tienes claridad de los costos, la última línea puede ser terrible si no sabes hacer un flujo de caja. Cuando llevas tiempo emprendiendo y ya tienes una empresa, luego dices: ‘que básico’, pero cuando partes, no es básico. No todos los emprendedores son ingenieros comerciales, no todos los emprendedores tienen carreras universitarias. Hay muchos emprendedores que nacen por necesidad. Un 60% de la gente emprendió por necesidad. Y muchas mujeres también lo hacen por necesidad…

¿Qué ocurre con los sistemas de apoyo que, por ejemplo, entrega Corfo?

Chile hay que decir las cosas que son positivas. Tenemos un ecosistema de los mejores de Latinoamérica, tenemos un Corfo que funciona muy bien. Y también entiendo que es difícil postular a un fondo. Es muy difícil. Te lo ganaste, después hay que rendirle a Corfo, y bien rendido. No es que me lo gané y me lo eche al bolsillo, no. Corfo pasa a ser tu socio estratégico, eso es súper importante. Te da un fondo para algo en específico. ¿Para qué? ¿Para comprarme una máquina? Yo hago lado, necesito una máquina para poder abrir un local y expandirme. Me dio los recursos para eso, entonces tengo que ir retribuyéndole y explicándole a Corfo en qué me estoy gastando la plata, ¿cierto? Y en eso hay que ser súper cuidadoso. Pero está lleno de fondos que hoy día mujeres y hombres pueden acceder con un proyecto bueno, lógicamente.

¿Qué ocurre con el emprendimiento en regiones, donde hay gente que quiere hacerlo y quizás tiene más limitaciones?

Yo soy de La Calera y emprender en región es muy distinto que emprender en Santiago. De partida hablamos distinto, tenemos modismo distinto y eso nos hace emprender distinto. La otra vez me entrevistaba en una radio en La Calera, y yo estaba conversando con el alcalde, y el alcalde me decía, María Elba: ‘acá no llega nadie. Acá, a veces, en esta localidad no tenemos ni siquiera internet’. ¿Cómo podría emprender una señora que ni siquiera tiene internet? ¿Qué fondos hay? ¿Hay algún fondo regional? ¿Tú me puedes contar? Eso no puede pasar, Chile es centralizado, pero hay que descentralizarlo. Y como emprendemos distinto, tienen que haber políticas públicas distintas.

¿Y existe hoy día?

No existen hoy día. Las regiones que lideran el emprendimiento en Chile son Valparaíso, Biobío y el Maule, donde más emprendimientos y pymes se concentran, además de Santiago. O sea, quiere decir que hay talento en regiones, hay materia prima potente en regiones, y eso es lo que tenemos que hacer. Y yo estoy comprometida en trabajar, no solo desde Unión Emprendedora, sino como persona, en que Chile haga políticas públicas para los emprendedores y las pymes de regiones.