    Nico: startup chilena crea plataforma que moderniza la gestión de seguros corporativos

    Uno de los creadores de la startup chilena Nico, asegura que si bien las empresas digitalizaron las áreas de finanzas o recursos humanos, los seguros siguen operando como hace 20 años. Un área tan crítica como los seguros todavía depende de procesos manuales, planillas dispersas y correos sin seguimiento, perdiendo toda visibilidad y control. Valiéndose de la IA, Nico devuelve la visibilidad, el control y la gestión de los seguros que contrata una empresa, en cuestión de minutos.

    Por 
    Hub Emprende
    Daniel Diez, Manuel Rodríguez y Pablo Conn son 3 amigos ingenieros que durante la pandemia, materializaron el sueño de emprender juntos. Tras analizar el mercado nacional, identificaron una oportunidad en la necesidad de centralizar la gestión de los seguros corporativos. Así nació la plataforma Nico.

    Daniel Diez, Manuel Rodríguez y Pablo Conn son 3 amigos ingenieros que durante la pandemia, materializaron el sueño de emprender juntos. Tras analizar el mercado nacional, identificaron una oportunidad en la necesidad de centralizar la gestión de los seguros corporativos. Así nació la plataforma Nico.

    El nombre se inspira en Nicolás Copérnico, y es que esta solución espera simplificar y ordenar el universo de los seguros empresariales. Para sus fundadores, el hecho que la industria de los seguros representa cerca del 5% del PIB de Chile y el enorme espacio que existe para el uso de tecnología, alberga una tremenda oportunidad de innovar.

    Según cuenta Daniel Diez, CEO y co-founder de Nico, “solo en la distribución y administración de los seguros, interactúan muchas contrapartes y se realizan cientos de transacciones, todas desconectadas entre sí. Nosotros ofrecemos simplificar y ordenar este servicio que es crítico para muchos negocios, ya que un siniestro puede tener un impacto muy grande en su caja, o incluso llevarlos a la quiebra”.

    Además, la transformación digital ha permeado a gran parte de la industria, digitalizando áreas tan cruciales como finanzas y recursos humanos. No obstante, los seguros siguen operando hace 20 años, a ciegas y con una gran tasa de duplicidad. Según los creadores de esta startup, un área tan crítica como los seguros todavía depende de procesos manuales, planillas dispersas y correos sin seguimiento, perdiendo toda visibilidad y control. La gran mayoría de las empresas no sabe qué seguros ha contratado ni su estado o vigencia, desconoce en dónde están sus pólizas y su documentación en caso de emergencia, y muchas veces están sobre protegidas con seguros innecesarios, con los costos que ello implica.

    “El resultado es que las compañías no saben si están realmente protegidas o si sus proveedores cumplen con sus estándares de riesgo. Esta brecha no es por negligencia, sino porque nunca existió un sistema operativo diseñado para gestionar seguros de forma moderna. Así, nuestra propuesta es resolver este caos para transformar la gestión de riesgos en un activo estratégico y una ventaja competitiva, con transparencia, trazabilidad y control”, agrega Manuel Rodríguez, co-founder.

    Nico ha contado con financiamiento público y privado. En lo público, participó en programas de CORFO y StartUp Chile, y actualmente es parte de la generación #10 del programa Growth de StartUp Chile.

    En lo privado, ha incorporado inversionistas ángeles que les han apoyado activamente, y en la última ronda sumó dos fondos de inversión (SDK y Manutara) que han sido clave para seguir creciendo.

    Para este año, su desafío es seguir desarrollando tecnología consistentemente y cada vez más avanzada. Hoy integra inteligencia artificial para que cada gerente pueda interactuar directamente con sus pólizas y preguntar cosas simples como: ¿estoy cubierto ante este siniestro? o ¿cuándo vence esta póliza? Además, desarrollan herramientas de comparación para que puedan evaluar sus pólizas frente al mercado de forma rápida.

    Con ayuda de la IA, el software de Nico extrae toda la información y la carga para que el usuario pueda tener una visualización de todos sus seguros en minutos, sin tener que digitar ningún dato. Una vez cargada la información, es capaz de atender cualquier necesidad que tiene una póliza de seguro. Genera alertas de vencimiento, cobranzas y recuperación de pólizas para las empresas que le exigen seguros a sus clientes o proveedores. También cuenta con un canal de asistencia virtual.

    Actualmente, sus creadores sostienen conversaciones para iniciar operaciones en Perú, marcando el comienzo de su etapa de internacionalización. El desafío es demostrar que los seguros pueden dejar de ser una carga y convertirse en una verdadera inversión para proteger el patrimonio y la continuidad de la empresa. Más información en nicoseguros.com

