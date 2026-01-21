NOW, las startup chilena que quiere ordenar la última milla en telecomunicaciones

La denomianada “última milla técnica” —instalaciones, mantenimiento y logística— se ha convertido en uno de los tramos más tensos para la industria de las telecomunicaciones. Allí operan miles de técnicos, bajo esquemas tercerizados y con alta rotación, que terminan definiendo la experiencia del usuario final y el cumplimiento operacional de los contratos. Sobre ese espacio, usualmente fragmentado, nació NOW.

La startup fue fundada en 2020, por Renzo Suazo, Pedro Albornoz, Wenceslao Vivanco y Verónica Ugalde, en pleno inicio de la pandemia, con el objetivo de profesionalizar la operación técnica y mejorar la coordinación entre terreno, logística y tecnología. Desde un principio detectaron falencias estructurales en el modelo: informalidad laboral, bajos estándares, poca trazabilidad de datos y ausencia de planificación predictiva.

Actualmente, NOW opera como proveedor de servicios técnicos para empresas de telecomunicaciones, con un modelo 360 que incluye instalación FTTH/HFC/DTH, mantenimiento, retiro y remozamiento electrónico, logística de equipos y obras civiles. “La conectividad no la garantiza un cable, sino una cadena humana que funcione”, señala Renzo Suazo, en referencia al peso que tiene la operación técnica sobre los indicadores de calidad y de experiencia del usuario final.

Entre 2022 y 2023 la empresa duplicó su dotación, pasando de 150 a 300 técnicos, y consolidó su presencia territorial desde Santiago hasta el norte del país con bodegas en Arica, Iquique, Antofagasta y Calama. En paralelo, profundizó vínculos con liceos técnico-profesionales, como vía para captar talento operativo y fortalecer oficios en un sector con demanda creciente.

Una de las apuestas de la startup está en el desarrollo de un sistema operativo para la última milla, respaldado en automatización mediante bots, trazabilidad y plataformas digitales que permiten validar agenda, gestionar cierres de servicios y anticipar desviaciones en tiempos de atención.

“Desarrollamos un sistema apoyado en automatización mediante bots para validar procesos, reducir tiempos improductivos y disminuir fricción operativa”, dice Suazo, subrayando el uso de datos predictivos para minimizar visitas fallidas y mejorar asignaciones.

De cara a 2026, el plan incluye expandir servicios hacia segmentos contiguos como logística, alarmas y servicios técnicos especializados, además de incorporar más mujeres en terreno y profundizar iniciativas de economía circular vinculadas al remozamiento de equipos.