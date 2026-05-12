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    Emprendimiento

    Panel de selección latinoamericano de Endeavor se realiza por primera vez en Chile

    Más de 80 líderes del ecosistema emprendedor de ocho países se reunieron en Santiago para evaluar, conectar e impulsar a las próximas scaleups con potencial de transformar la trayectoria empresarial del continente.

    Por 
    Daniel Fajardo

    Durante dos días, Santiago se transformó en el epicentro del emprendimiento de alto impacto en la región. En un hito sin precedentes para Endeavor Chile,el Panel de Selección Regional Latinoamérica congregó a los líderes más influyentes del ecosistema en una de las etapasmás exigentes para integrarse a la red global de la organización.

    Endeavor es una red internacional que ayuda a los emprendedores a crecer, con actividades de mentoría, redes de contacto, apoyo estratégico, talento, habilidades y acceso a capital, entre otros elementos.

    Coorganizado entre las oficinas de Chile y Perú, aterrizaron en Chile empresas candidatas, panelistas y observadores provenientes de distintos países, junto a más de 80 actores claves del ecosistema regional con representantes de Argentina, Brasil,Colombia, México, Perú,Ecuador, Puerto Rico y Estados Unidos. El evento contó con el respaldo de grandes alianzas, como EY, Oracle, Banco BCI, Latam Airlines, Kayyak Ventures, MMG y Cabify.

    ¿Cómo funciona la selección?

    Esta instancia opera bajo los mismos estándares de excelencia que el Panel de Selección Internacional. El filtro global definitivo para ser Emprendedor Endeavor, evaluando a compañías de alto potencial en etapas avanzadas dentro de un entorno diseñado para replicar la exigencia y el dinamismo de los mejores ecosistemas del mundo.

    El proceso de estuvo liderado por más de 20 panelistas internacionales, entre inversionistas y emprendedores de destacada trayectoria,Dan Green, Partner de GundersonDettmer LLP; Luis Bermejo, cofundador y Managing Partner de Alaya VC; Saul Chrem, fundador y CEO de Xertica; Juan Cruz de la Rua, exCEO de Kavak; Alejandro Tocigl, Partner de Kayyak yNicolás de Camino,cofundador y presidente de Xepelin.

    A nivel local participaron referentes del ecosistema chileno, como Cristóbal della Maggiora, cofundador de Betterfly; Ignacio Canals, cofundador de Galgo y Director de EndeavorChile, representaron el “know how” nacional, han construido durante décadas en materia de emprendimiento de alto impacto. “. Desde nuestro rol como articuladores, buscamos fomentar más conexiones de valor con el propósito de fortalecer a la próximageneración de emprendedores Endeavor”, señaló Patricio Rojas, director ejecutivo de Endeavor Chile.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientostartuppanel de seleccionendeavorendeavor chile

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